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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4556455745584559>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:56

  zРадио написав:Я не топил против Пороха

ты элементарный лжец
на этом все
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 28 чер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:57

  pesikot написав:Но лично тебе мешает независимый НБУ, на который ты вешаешь все просчёты КабМина


Не все, а только его собственные. Не пыли. Поищи мои комментарии по Гончаруку и Шмыгалю - получишь не меньше претензий, чем к НБУ. Просто тебя передергивает от любой критики в адрес НБУ, потому что это старая команда твоего политического фаворита, вот и все
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:04

  Alex_V_K_79 написав:P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.


А в Киргизии кроме Бишкека еще разве можно где-то жить?
Как и в Казахстане кроме Нур-Султана и Алматы и то сейчас там рынок замер и продаж-покупок нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Но ты же не мог не понимать, что будет либо Порох, либо это недоразумение. И тем не менее завзято топил против Пороха.


Я не топил против Пороха - я просто не молчал в ответ на объективные злоупотребления и непрофессионализм его команды и него самого. А сейчас - не молчу в отношении новой власти

"круть-верть"(с)захар_
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:08

  Santehnik написав:
  zРадио написав:Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!

Проверяемые цифры чего? Как цифрами описать отсутствие вменяемого предложения? Люди покупают не цифры.
Если год назад на котлету в 50к баксов и желании двухи был выбор из целого ряда комплексов со сдачей в 2020-2021 годах, то сейчас у человека с котлетой в 50к баксов выбор или уходить из среднего сегмента в дешевый, либо добавлять еще 10-20 тыс долларов до нормального комплекса.
Скажки про то что нет продаж мы все слышим, но почему-то когда реально начинаешь изучать рынок, а не теоретизировать, то внезапно оказывается что выбора то и нет. Внезапно оказывается что в хороших комплексах в норм локации либо разводят руками и говорят что ничего нет, либо предлагают котлован с реальной поставкой в 2023-2024 с таким ценником что нуегонафиг, либо просят 60-70к долларов за двуху.
  zРадио написав:Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи

У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.

P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.

Во як загнув:
Почала валитися піраміда КРЖН, впав Укрбуд, Аркада: висновок #буіттокадаражать.
Оналітєг от Бога!
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Это правда. Но технически "независимый" НБУ имеет монетарные инструменты удержания курса. И вот этот сценарий намного хуже девальвации, поскольку запустит домино корпоративных и частных, а за ними и банковских с бюджетными, дефолтов платежей
а девал на ближайшие годы обрушит пирамиду овгз, очень ценный источник финансирования бюджета, посему пока зубы позволяют курс будут держать, ровно до того как начнут расти учетные ставки мировых цетробанков, тогда начнется отток валюты в более успешные экономики и девал станет вынужденной мерой для сохранения звр.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 28 чер, 2020 14:19, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:11

  shapo написав:
  Alex_V_K_79 написав:P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.


А в Киргизии кроме Бишкека еще разве можно где-то жить?
Как и в Казахстане кроме Нур-Султана и Алматы и то сейчас там рынок замер и продаж-покупок нет


Сейчас узнаем, что в Украине тоже нигде, кроме Киева, жить нельзя - тренеров по вумбилдингу, понимаешь, в регионах нет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:14

  zРадио написав:
  shapo написав:
  Alex_V_K_79 написав:P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.


А в Киргизии кроме Бишкека еще разве можно где-то жить?
Как и в Казахстане кроме Нур-Султана и Алматы и то сейчас там рынок замер и продаж-покупок нет


Сейчас узнаем, что в Украине тоже нигде, кроме Киева, жить нельзя - тренеров по вумбилдингу, понимаешь, в регионах нет :mrgreen:

почему?
навскидку есть много отличных вариантов
Чернигов
Херсон
Тернополь
Лубны
Березань
...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:21

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:
А в Киргизии кроме Бишкека еще разве можно где-то жить?
Как и в Казахстане кроме Нур-Султана и Алматы и то сейчас там рынок замер и продаж-покупок нет


Сейчас узнаем, что в Украине тоже нигде, кроме Киева, жить нельзя - тренеров по вумбилдингу, понимаешь, в регионах нет :mrgreen:

почему?
навскидку есть много отличных вариантов
Чернигов
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Тернополь
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Березань
...

мне кривой рог нравится :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:29

  zРадио написав:
  pesikot написав:Но лично тебе мешает независимый НБУ, на который ты вешаешь все просчёты КабМина


Не все, а только его собственные. Не пыли

Падение экономики, ОВГЗ - это всё ты вешаешь на НБУ
Но ОВГЗ - это МинФин, но никак не НБУ

А то, что тебе уж очень хочется, кратного девала, так это твои личные хотелки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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