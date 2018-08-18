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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4556455745584559

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:35

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Но лично тебе мешает независимый НБУ, на который ты вешаешь все просчёты КабМина


Не все, а только его собственные. Не пыли

Падение экономики, ОВГЗ - это всё ты вешаешь на НБУ
Но ОВГЗ - это МинФин, но никак не НБУ

А то, что тебе уж очень хочется, кратного девала, так это твои личные хотелки

А за які гроші викупляються ОВДП?
НБУ -> БСУ -> Мінфін
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня на экскурсии "Киевская Швейцария" от ККК. Очень интересно. Две улицы и столько информации.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 28 чер, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.

Наоборот на арендной квартире может возня не стоит прибыли, даже если иметь машину времени и точно знать будущее. Продать это всегда дешево, купить дорого. Проще подождать пока аренда компенсирует падение.
Кваритира для себя со временкм перестает удовлетворять, ремонт изнашивается, вылазят вещи, которые проще сделать сменой квартиры. Если бы я знал, что 100% будет падение на 20-40% за год, я бы выставил на продажу свою, чтобы потом добавить и переехать в лучшую, где сделать более актуальный ремонт. Арендные продавать не стал бы, потому что овчинка не стоит выделки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Далее, "макростатитика без осмысления" - вообще то это вы постоянно задаете вопросы, как читать тот, или иной график, не понимая его предпосылок, экономического смысла и последствий, в том числе для КРЖН.

В том то и дело, что понимаю и удивляюсь зачем вы его притащили и какая связь с КРЖН. Хочется понять, стоят за этим какие-то рассуждения, хоть примитивные, или просто психоделическая подборка плохих новостей.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:02

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.

Наоборот на арендной квартире может возня не стоит прибыли, даже если иметь машину времени и точно знать будущее. Продать это всегда дешево, купить дорого. Проще подождать пока аренда компенсирует падение.
Кваритира для себя со временкм перестает удовлетворять, ремонт изнашивается, вылазят вещи, которые проще сделать сменой квартиры. Если бы я знал, что 100% будет падение на 20-40% за год, я бы выставил на продажу свою, чтобы потом добавить и переехать в лучшую, где сделать более актуальный ремонт. Арендные продавать не стал бы, потому что овчинка не стоит выделки.

100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:02

  Santehnik написав:
  zРадио написав:Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!

Проверяемые цифры чего? Как цифрами описать отсутствие вменяемого предложения? Люди покупают не цифры.
Если год назад на котлету в 50к баксов и желании двухи был выбор из целого ряда комплексов со сдачей в 2020-2021 годах, то сейчас у человека с котлетой в 50к баксов выбор или уходить из среднего сегмента в дешевый, либо добавлять еще 10-20 тыс долларов до нормального комплекса.
Скажки про то что нет продаж мы все слышим, но почему-то когда реально начинаешь изучать рынок, а не теоретизировать, то внезапно оказывается что выбора то и нет. Внезапно оказывается что в хороших комплексах в норм локации либо разводят руками и говорят что ничего нет, либо предлагают котлован с реальной поставкой в 2023-2024 с таким ценником что нуегонафиг, либо просят 60-70к долларов за двуху.
  zРадио написав:Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи

У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.

P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.

Коротко о том что Вы написали - словестный понос без каких либо пруфов. Дефицит, Бишкек, на 50 куе уже ничего не купить, буиттокадаражать (с).
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