Додано: Нед 28 чер, 2020 15:16

Vlad442 написав: Я слышал версию, что у Пороха не было шансов и что Коломойский технично спас страну от Тимошенко.

Я голосовал за Порошенко, но понимал, что у него мало шансов, и что если не он, то Зеленский не самый худший вариант.





нуда - а подумать почему именно у пороха нет шансов и какая роль в этом колымы религия не позволила? или процессор не смог 2+2 сложить?

нуда - а подумать почему именно у пороха нет шансов и какая роль в этом колымы религия не позволила? или процессор не смог 2+2 сложить?

а еще мы помним твои высказывания о том шо "зеленский все делает правильно"

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 28 чер, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.

