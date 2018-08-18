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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 15:19
jj1981ua написав: kingkongovets написав: zРадио написав:
А я постом выше доказал, что вы с Максом - 2 дешевых
балабола!
ты действительно считаешь, шо зарабатываешь больше нас с максом?
я готов в этом мерянии пи..
доходами выступить арбитром
никто не собирается меряться, просто смешно слышать эпитет "дешевый" от безработного
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:21
я смотрю безликий записался в адвокаты пустобреха и балабола макса
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:23
jj1981ua написав:
я смотрю безликий записался в адвокаты пустобреха и балабола макса
давно,может миску супа нальют,всё по чеснаку)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:24
kingkongovets написав:
никто не собирается меряться, просто смешно слышать эпитет "дешевый" от безработного
Вот это комплексы у обезьяны....
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:28
airmax78 написав:
100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне.
А в это время снимать и не жужжать.
МБА плохому не научит(((
п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:47
somilitark написав: airmax78 написав:
100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне.
А в это время снимать и не жужжать.МБА плохому не научит
(((
п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности"
Ни в коем случае. МБА учит не отчаиваться: плохой опыт в два раза ценнее, чем опыт хороший.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:53
airmax78 написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.
Наоборот на арендной квартире может возня не стоит прибыли, даже если иметь машину времени и точно знать будущее. Продать это всегда дешево, купить дорого. Проще подождать пока аренда компенсирует падение.
Кваритира для себя со временкм перестает удовлетворять, ремонт изнашивается, вылазят вещи, которые проще сделать сменой квартиры. Если бы я знал, что 100% будет падение на 20-40% за год, я бы выставил на продажу свою, чтобы потом добавить и переехать в лучшую, где сделать более актуальный ремонт. Арендные продавать не стал бы, потому что овчинка не стоит выделки.
100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
Ох і перекручують інколи ці растішки)). Навіть якщо б я вірив у 40%-не падіння, то після продажі своєї кв. я ці ж самі орендні платежі був би змушений платити невідомо скільки часу. А ще переїзди, невизначеність, стрес... а де зберігати свою техніку, меблі? Плюс при переїзді завжди втрачаються якісь речі, які особисто тобі влетіли в копієчку, але мало впливають на ціну об'єкту. Наприклад, я собі на балконі зробив міні кабінет з утепленням, вбудованим робочим столом, компютером, тому що працюю зараз вдома. Також повісив турнік на стіну, та прикрутив до неї тренажер для ніг. Для мене це має ціну, а покупцю воно нафіг не треба. От і вийде, що навіть якби я вірив у 40% падіння, то суміш цих всіх факторів могла б не перекрити цього маневру (продаж своєї кв. з переїздом в оренду та планами відкупити через півтора-два роки після подешевшання)
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:00
9 лет ремонту, поменял кран на Китай, где то расплакался Максик
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04
Мне так нравится что два главных клоуна форума Кинконговец топит за Пороха и Прохожий за Тимошенко, хотя по теории клоуны должны топить за клоуна.)
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04
The_Rebel написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Наоборот на арендной квартире может возня не стоит прибыли, даже если иметь машину времени и точно знать будущее. Продать это всегда дешево, купить дорого. Проще подождать пока аренда компенсирует падение.
Кваритира для себя со временкм перестает удовлетворять, ремонт изнашивается, вылазят вещи, которые проще сделать сменой квартиры. Если бы я знал, что 100% будет падение на 20-40% за год, я бы выставил на продажу свою, чтобы потом добавить и переехать в лучшую, где сделать более актуальный ремонт. Арендные продавать не стал бы, потому что овчинка не стоит выделки.
100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
Ох і перекручують інколи ці растішки)). Навіть якщо б я вірив у 40%-не падіння, то після продажі своєї кв. я ці ж самі орендні платежі був би змушений платити невідомо скільки часу. А ще переїзди, невизначеність, стрес... а де зберігати свою техніку, меблі? Плюс при переїзді завжди втрачаються якісь речі, які особисто тобі влетіли в копієчку, але мало впливають на ціну об'єкту. Наприклад, я собі на балконі зробив міні кабінет з утепленням, вбудованим робочим столом, компютером, тому що працюю зараз вдома. Також повісив турнік на стіну, та прикрутив до неї тренажер для ніг. Для мене це має ціну, а покупцю воно нафіг не треба. От і вийде, що навіть якби я вірив у 40% падіння, то суміш цих всіх факторів могла б не перекрити цього маневру (продаж своєї кв. з переїздом в оренду та планами відкупити через півтора-два роки після подешевшання)
Це від учотки Первий пішла маніпуляція, що свідкам падіння в 40% тре бігти продавати свою, в якій живеш.
А тут ремарк, сантехнік та Влад закухкудахтали:
Бішкек ... кококо, ... каклєта Франклінів .... кококо ... УкрБуд .... кококо ... дефіцит житла .... кококо ... рОкета.
https://fi202x.blogspot.com/
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