Додано: Нед 28 чер, 2020 16:06

airmax78 написав: Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах. Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.

Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию) сообщает о покупках ЦП,РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?!п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое.Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.