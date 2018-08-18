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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4558455945604561

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:06

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.


200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне.
А в это время снимать и не жужжать.
МБА плохому не научит(((

п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности" :lol:

Ни в коем случае. МБА учит не отчаиваться: плохой опыт в два раза ценнее, чем опыт хороший.

А толку,ученик после двойки знает,что надо учить уроки и не позориться дальше.
А у Максика выходит минимум полтосик,а потом соточка,наступление на одни и те же грабли по наростающей,вроде Рич ни как не вписывался в это хождение по мукам,но вы поступили правильно,слили этот гемор и опять всё по кругу,МБУ *уле)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:06

  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.



Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию :mrgreen: ) сообщает о покупках ЦП,
РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?!
п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое.
Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:13

  Унуноктий написав:по теории клоуны должны топить за клоуна.)


так именно поэтому за клоуна топил ты :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:29

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.



Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию :mrgreen: ) сообщает о покупках ЦП,
РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?!
п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое.
Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.

оч похоже на правду
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:31

      BIGor написав:Коротко о том что Вы написали - словестный понос без каких либо пруфов. Дефицит, Бишкек, на 50 куе уже ничего не купить, буиттокадаражать (с).


    Но польза от растишек таки есть - полминуты гугления, и уже знаешь, что средняя цена м2 жилья в Бишкеке - 790 долларов (осень 2019-го). Еще полминуты - и понимаешь, что средняя зарплата в Кыргызстане - 235 долларов (осень 2019-го). Т.е. 0,3 метра за зарплату.

    Затем вспоминаешь, что средняя цена м2 жилья в Киеве составляет 1250 долларов. А средняя зарплата по Украине - 380 долларов. Т.е. 0,3 метра за зарплату.

    Еще один недоаргумент рокетчиков разбит. Спокойно, аргументированно, без эмоций и растекания бреда по древу. И на все про все - 5 минут :D

    Зображення

    https://stroka.kg/graph/
    http://kabar.kg/news/v-kr-razmer-sredne ... 1%8B%D1%81.
    https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
    http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

    PS: кстати, еще один неприятный для многих факт - недвижимость Бишкека продолжает падать в цене, несмотря на резко-позитивную демографию. За последнее десятилетие населени Кыргызстана выросло на 19% (!!!)
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:32

      somilitark написав:
      airmax78 написав:
      somilitark написав:200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне.
    А в это время снимать и не жужжать.
    МБА плохому не научит(((

    п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности" :lol:

    Ни в коем случае. МБА учит не отчаиваться: плохой опыт в два раза ценнее, чем опыт хороший.

    А толку,ученик после двойки знает,что надо учить уроки и не позориться дальше.
    А у Максика выходит минимум полтосик,а потом соточка,наступление на одни и те же грабли по наростающей,вроде Рич ни как не вписывался в это хождение по мукам,но вы поступили правильно,слили этот гемор и опять всё по кругу,МБУ *уле)))

    Ну есть же школы для детей с задержками развития. А когда эти дети взрослеют - почему не может быть для них своего особенного МБА?
    Поэтому да, не все сразу. Это у таких вундеркиндов как вы с зрадой все легко и просто. А мне за все приходится бороться, идти путем проб и ошибок, набивать шишки снова и снова. Не всем везет быть умными и красивыми.
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