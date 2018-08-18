Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне. А в это время снимать и не жужжать. МБА плохому не научит(((
п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности"
Ни в коем случае. МБА учит не отчаиваться: плохой опыт в два раза ценнее, чем опыт хороший.
А толку,ученик после двойки знает,что надо учить уроки и не позориться дальше. А у Максика выходит минимум полтосик,а потом соточка,наступление на одни и те же грабли по наростающей,вроде Рич ни как не вписывался в это хождение по мукам,но вы поступили правильно,слили этот гемор и опять всё по кругу,МБУ *уле)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию ) сообщает о покупках ЦП, РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?! п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое. Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.
airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию ) сообщает о покупках ЦП, РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?! п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое. Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.
оч похоже на правду
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
BIGor написав:Коротко о том что Вы написали - словестный понос без каких либо пруфов. Дефицит, Бишкек, на 50 куе уже ничего не купить, буиттокадаражать (с).
Но польза от растишек таки есть - полминуты гугления, и уже знаешь, что средняя цена м2 жилья в Бишкеке - 790 долларов (осень 2019-го). Еще полминуты - и понимаешь, что средняя зарплата в Кыргызстане - 235 долларов (осень 2019-го). Т.е. 0,3 метра за зарплату.
Затем вспоминаешь, что средняя цена м2 жилья в Киеве составляет 1250 долларов. А средняя зарплата по Украине - 380 долларов. Т.е. 0,3 метра за зарплату.
Еще один недоаргумент рокетчиков разбит. Спокойно, аргументированно, без эмоций и растекания бреда по древу. И на все про все - 5 минут
PS: кстати, еще один неприятный для многих факт - недвижимость Бишкека продолжает падать в цене, несмотря на резко-позитивную демографию. За последнее десятилетие населени Кыргызстана выросло на 19% (!!!)
somilitark написав:200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне. А в это время снимать и не жужжать. МБА плохому не научит(((
п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности"
Ни в коем случае. МБА учит не отчаиваться: плохой опыт в два раза ценнее, чем опыт хороший.
А толку,ученик после двойки знает,что надо учить уроки и не позориться дальше. А у Максика выходит минимум полтосик,а потом соточка,наступление на одни и те же грабли по наростающей,вроде Рич ни как не вписывался в это хождение по мукам,но вы поступили правильно,слили этот гемор и опять всё по кругу,МБУ *уле)))
Ну есть же школы для детей с задержками развития. А когда эти дети взрослеют - почему не может быть для них своего особенного МБА? Поэтому да, не все сразу. Это у таких вундеркиндов как вы с зрадой все легко и просто. А мне за все приходится бороться, идти путем проб и ошибок, набивать шишки снова и снова. Не всем везет быть умными и красивыми.