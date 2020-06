Додано: Нед 28 чер, 2020 16:13

Унуноктий написав: по теории клоуны должны топить за клоуна.)

по теории клоуны должны топить за клоуна.)



так именно поэтому за клоуна топил ты так именно поэтому за клоуна топил ты

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.