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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4558455945604561>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

9 лет ремонту, поменял кран на Китай, где то расплакался МаксикЗображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Наоборот на арендной квартире может возня не стоит прибыли, даже если иметь машину времени и точно знать будущее. Продать это всегда дешево, купить дорого. Проще подождать пока аренда компенсирует падение.
Кваритира для себя со временкм перестает удовлетворять, ремонт изнашивается, вылазят вещи, которые проще сделать сменой квартиры. Если бы я знал, что 100% будет падение на 20-40% за год, я бы выставил на продажу свою, чтобы потом добавить и переехать в лучшую, где сделать более актуальный ремонт. Арендные продавать не стал бы, потому что овчинка не стоит выделки.

100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.

Ох і перекручують інколи ці растішки)). Навіть якщо б я вірив у 40%-не падіння, то після продажі своєї кв. я ці ж самі орендні платежі був би змушений платити невідомо скільки часу. А ще переїзди, невизначеність, стрес... а де зберігати свою техніку, меблі? Плюс при переїзді завжди втрачаються якісь речі, які особисто тобі влетіли в копієчку, але мало впливають на ціну об'єкту. Наприклад, я собі на балконі зробив міні кабінет з утепленням, вбудованим робочим столом, компютером, тому що працюю зараз вдома. Також повісив турнік на стіну, та прикрутив до неї тренажер для ніг. Для мене це має ціну, а покупцю воно нафіг не треба. От і вийде, що навіть якби я вірив у 40% падіння, то суміш цих всіх факторів могла б не перекрити цього маневру (продаж своєї кв. з переїздом в оренду та планами відкупити через півтора-два роки після подешевшання)

Це від учотки Первий пішла маніпуляція, що свідкам падіння в 40% тре бігти продавати свою, в якій живеш.

А тут ремарк, сантехнік та Влад закухкудахтали:
Бішкек ... кококо, ... каклєта Франклінів .... кококо ... УкрБуд .... кококо ... дефіцит житла .... кококо ... рОкета.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:06

  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.



Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию :mrgreen: ) сообщает о покупках ЦП,
РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?!
п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое.
Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:13

  Унуноктий написав:по теории клоуны должны топить за клоуна.)


так именно поэтому за клоуна топил ты :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:29

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.



Ребят, вы чего??? Здесь каждый первый (извините за тавтологию :mrgreen: ) сообщает о покупках ЦП,
РТ, ФК и прочих Ричмондов, Ривъер и Плаз а колбаса по 500 гривен и французский сыр для вас оверпрайс? Что же вы едите, пиццу с мивиной, яростно скирдуя на недвигу как завещал Юра теплотехник? Или все эти покупки один звиздёж?!
п.с. Кстати, по моему скромному мнению, Сервелат от Спеццеха не лутшее их изделие-Краковская (тоже по 500) и ск Московская (в пределах 700-800) гораздо интереснее по вкусу. но то такое.
Да и литовский Dziugas 36 месяцев выдержки превосходит аналогичных французов с итальянцами за что вполне заслуженно получил Гран-При на выставке сыров в самой их вотчине.

оч похоже на правду
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:31

      BIGor написав:Коротко о том что Вы написали - словестный понос без каких либо пруфов. Дефицит, Бишкек, на 50 куе уже ничего не купить, буиттокадаражать (с).


    Но польза от растишек таки есть - полминуты гугления, и уже знаешь, что средняя цена м2 жилья в Бишкеке - 790 долларов (осень 2019-го). Еще полминуты - и понимаешь, что средняя зарплата в Кыргызстане - 235 долларов (осень 2019-го). Т.е. 0,3 метра за зарплату.

    Затем вспоминаешь, что средняя цена м2 жилья в Киеве составляет 1250 долларов. А средняя зарплата по Украине - 380 долларов. Т.е. 0,3 метра за зарплату.

    Еще один недоаргумент рокетчиков разбит. Спокойно, аргументированно, без эмоций и растекания бреда по древу. И на все про все - 5 минут :D

    Зображення

    https://stroka.kg/graph/
    http://kabar.kg/news/v-kr-razmer-sredne ... 1%8B%D1%81.
    https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
    http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

    PS: кстати, еще один неприятный для многих факт - недвижимость Бишкека продолжает падать в цене, несмотря на резко-позитивную демографию. За последнее десятилетие населени Кыргызстана выросло на 19% (!!!)
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:32

      somilitark написав:
      airmax78 написав:
      somilitark написав:200%,но наука говорит о том,что надо какое-то овно купить на пике,долго долго плакать,потом слить это овно на дне.
    А в это время снимать и не жужжать.
    МБА плохому не научит(((

    п.с. пройдёт время,когда раны зажили,то надо всё повторить по-новой,желательно с повышением "маржинальности" :lol:

    Ни в коем случае. МБА учит не отчаиваться: плохой опыт в два раза ценнее, чем опыт хороший.

    А толку,ученик после двойки знает,что надо учить уроки и не позориться дальше.
    А у Максика выходит минимум полтосик,а потом соточка,наступление на одни и те же грабли по наростающей,вроде Рич ни как не вписывался в это хождение по мукам,но вы поступили правильно,слили этот гемор и опять всё по кругу,МБУ *уле)))

    Ну есть же школы для детей с задержками развития. А когда эти дети взрослеют - почему не может быть для них своего особенного МБА?
    Поэтому да, не все сразу. Это у таких вундеркиндов как вы с зрадой все легко и просто. А мне за все приходится бороться, идти путем проб и ошибок, набивать шишки снова и снова. Не всем везет быть умными и красивыми.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:38

      jj1981ua написав:
      kingkongovets написав:
      zРадио написав:А я постом выше доказал, что вы с Максом - 2 дешевых балабола!


    ты действительно считаешь, шо зарабатываешь больше нас с максом? :mrgreen:

    я готов в этом мерянии пи.. доходами выступить арбитром

    лучше ответьте на мой вчерашний вопрос, эксперт...
    ???
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:45

      Унуноктий написав:9 лет ремонту, поменял кран на Китай, где то расплакался МаксикЗображення

    Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

    сей чудный девайс обсуждать не буду, в конце концов у каждого своё мнение о красоте, но...
    думаю что увидев грибок расплачутся гораздо больше людей
    но если тебе нравится... :mrgreen:
    Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 28 чер, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:57

      Прохожий написав:лучше ответьте на мой вчерашний вопрос, эксперт...
    ???

    если это не ирония - я не эксперт. а рыть 20 страниц ради вашего вопроса... ну извините
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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