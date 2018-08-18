Додано: Нед 28 чер, 2020 17:44

Прохожий написав: jj1981ua написав: Прохожий написав: лучше ответьте на мой вчерашний вопрос, эксперт...

??? лучше ответьте на мой вчерашний вопрос, эксперт...???

если это не ирония - я не эксперт. а рыть 20 страниц ради вашего вопроса... ну извините если это не ирония - я не эксперт. а рыть 20 страниц ради вашего вопроса... ну извините

напомню



"jj1981ua писал(а):

мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе."



мой простой вопрос: когда это произойдет?

думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решения

ненуашо... напомнюмой простой вопрос: когда это произойдет?думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решенияненуашо...

это был ответ на вопрос перспектив на год-полтора.мое мнение такое.логика проста - до осени мир будут держать (в штатах выборы, трамп не может обо***ться накануне голосования), а там - начнется шоу.мы - сырьевая периферия, которая вся в долгах, и с неадекватным управлением (отчасти внешним). и потому отгребем по полной. все управленцы (и олигархат и внешние) заинтересованы в падении уровня жизни в стране и они своего добьются. а значит не бывать платежеспособному спросу по этим ценам.средний класс, к которому я раньше себя относил, вымирает. хотя вот один из форумчал писал, что в его направлении деятельности все гуд. но я не могу придумать и 5 направлений мелко-среднего бизнеса для инвестирования (для диверсификации), у которых я бы видел четкие положительные перспективы на пару лет.