напомню
"jj1981ua писал(а):
мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе."
мой простой вопрос: когда это произойдет?
думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решения
ненуашо...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:03
напомню
"jj1981ua писал(а):
мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе."
мой простой вопрос: когда это произойдет?
думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решения
ненуашо...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как выторги на обойном рынке?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мда уну, ты б умывальник бы помыл перед тем как фоткать
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:39
так це не його, то він "кабанчиком" метнувся
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:42
вот подумал мож уну стебется?
запилил тут фотку из туалета на заправке перед въездом в Одессу...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Редко кто из людей доволен своей квартирой на все 100, как вы. Обычно квартира покупалась лет 10-20 назад, ремонт подустал, деньги накопились, дети родились/выросли. В обычном состоянии человека останавливает от переезда вся эта беготня с продажей, ремонтом, арендой на время ремонта, переездами. Но тут такая возможность переехать из условного Ирпеня или хруща в плохом месте в новострой на ВДНХ с минимальной доплатой и жить в свежем красивом современном ремонте. Разве это не стоит того, чтобы поднапрячься?
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:44
это был ответ на вопрос перспектив на год-полтора.
мое мнение такое.
логика проста - до осени мир будут держать (в штатах выборы, трамп не может обо***ться накануне голосования), а там - начнется шоу.
мы - сырьевая периферия, которая вся в долгах, и с неадекватным управлением (отчасти внешним). и потому отгребем по полной. все управленцы (и олигархат и внешние) заинтересованы в падении уровня жизни в стране и они своего добьются. а значит не бывать платежеспособному спросу по этим ценам.
средний класс, к которому я раньше себя относил, вымирает. хотя вот один из форумчал писал, что в его направлении деятельности все гуд. но я не могу придумать и 5 направлений мелко-среднего бизнеса для инвестирования (для диверсификации), у которых я бы видел четкие положительные перспективы на пару лет.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:47
к колбаске?
так это фото из логова 3беки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ПриватБанк объявил о запуске ипотеки под 10%
Кредит будут выдавать под 9,99% на срок до 20 лет при условии первого взноса не менее 30% стоимости объекта и идеальной кредитной истории заемщика. Как сообщают в банке, объектом кредитования может стать вторичное жилье и квартира в новостройке, введенной в эксплуатацию. По подсчетам ПриватБанка на первых этапах внедрения программы «Доступное жилье под 10%» льготным кредитом смогут воспользоваться около 300 тыс. украинцев.
Источник: domik.ua
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дочекались!
Востаннє редагувалось PS4 в Нед 28 чер, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:50
Жизнь - боль.
Яку ***** люди не придумають аби не стати багатими. Турнік повісив за 200 гривень, тому не підніму 40 куе за рік...
Піднімай ж*** і вперед. Не втрачай шанс.
Всім процвітання!
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