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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4558455945604561

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:03

  jj1981ua написав:
  Прохожий написав:лучше ответьте на мой вчерашний вопрос, эксперт...
???

если это не ирония - я не эксперт. а рыть 20 страниц ради вашего вопроса... ну извините

напомню

"jj1981ua писал(а):
мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе."

мой простой вопрос: когда это произойдет?
думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решения
ненуашо...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Унуноктий написав:9 лет ремонту, поменял кран на Китай, где то расплакался МаксикЗображення

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

сей чудный девайс обсуждать не буду, в конце концов у каждого своё мнение о красоте, но...
думаю что увидев грибок расплачутся гораздо больше людей
но если тебе нравится... :mrgreen:
Как выторги на обойном рынке?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мда уну, ты б умывальник бы помыл перед тем как фоткать
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:39

  PS4 написав:мда уну, ты б умывальник бы помыл перед тем как фоткать

так це не його, то він "кабанчиком" метнувся
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:42

  PS4 написав:мда уну, ты б умывальник бы помыл перед тем как фоткать

вот подумал мож уну стебется?
запилил тут фотку из туалета на заправке перед въездом в Одессу...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  The_Rebel написав:Ох і перекручують інколи ці растішки)). Навіть якщо б я вірив у 40%-не падіння, то після продажі своєї кв. я ці ж самі орендні платежі був би змушений платити невідомо скільки часу. А ще переїзди, невизначеність, стрес... а де зберігати свою техніку, меблі? Плюс при переїзді завжди втрачаються якісь речі, які особисто тобі влетіли в копієчку, але мало впливають на ціну об'єкту. Наприклад, я собі на балконі зробив міні кабінет з утепленням, вбудованим робочим столом, компютером, тому що працюю зараз вдома. Також повісив турнік на стіну, та прикрутив до неї тренажер для ніг. Для мене це має ціну, а покупцю воно нафіг не треба. От і вийде, що навіть якби я вірив у 40% падіння, то суміш цих всіх факторів могла б не перекрити цього маневру (продаж своєї кв. з переїздом в оренду та планами відкупити через півтора-два роки після подешевшання)

Редко кто из людей доволен своей квартирой на все 100, как вы. Обычно квартира покупалась лет 10-20 назад, ремонт подустал, деньги накопились, дети родились/выросли. В обычном состоянии человека останавливает от переезда вся эта беготня с продажей, ремонтом, арендой на время ремонта, переездами. Но тут такая возможность переехать из условного Ирпеня или хруща в плохом месте в новострой на ВДНХ с минимальной доплатой и жить в свежем красивом современном ремонте. Разве это не стоит того, чтобы поднапрячься?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:44

  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:
  Прохожий написав:лучше ответьте на мой вчерашний вопрос, эксперт...
???

если это не ирония - я не эксперт. а рыть 20 страниц ради вашего вопроса... ну извините

напомню

"jj1981ua писал(а):
мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе."

мой простой вопрос: когда это произойдет?
думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решения
ненуашо...

это был ответ на вопрос перспектив на год-полтора.
мое мнение такое.
логика проста - до осени мир будут держать (в штатах выборы, трамп не может обо***ться накануне голосования), а там - начнется шоу.
мы - сырьевая периферия, которая вся в долгах, и с неадекватным управлением (отчасти внешним). и потому отгребем по полной. все управленцы (и олигархат и внешние) заинтересованы в падении уровня жизни в стране и они своего добьются. а значит не бывать платежеспособному спросу по этим ценам.
средний класс, к которому я раньше себя относил, вымирает. хотя вот один из форумчал писал, что в его направлении деятельности все гуд. но я не могу придумать и 5 направлений мелко-среднего бизнеса для инвестирования (для диверсификации), у которых я бы видел четкие положительные перспективы на пару лет.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:47

      flyman написав:
      PS4 написав:мда уну, ты б умывальник бы помыл перед тем как фоткать

    так це не його, то він "кабанчиком" метнувся

    к колбаске?
    так это фото из логова 3беки??? :mrgreen:
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:50

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    ПриватБанк объявил о запуске ипотеки под 10%

    Кредит будут выдавать под 9,99% на срок до 20 лет при условии первого взноса не менее 30% стоимости объекта и идеальной кредитной истории заемщика. Как сообщают в банке, объектом кредитования может стать вторичное жилье и квартира в новостройке, введенной в эксплуатацию. По подсчетам ПриватБанка на первых этапах внедрения программы «Доступное жилье под 10%» льготным кредитом смогут воспользоваться около 300 тыс. украинцев.

    Источник: domik.ua

    ===========
    дочекались!
    Востаннє редагувалось PS4 в Нед 28 чер, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
    PS4
     
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:50

      The_Rebel написав:Ох і перекручують інколи ці растішки)). Навіть якщо б я вірив у 40%-не падіння, то після продажі своєї кв. я ці ж самі орендні платежі був би змушений платити невідомо скільки часу. А ще переїзди, невизначеність, стрес... а де зберігати свою техніку, меблі? Плюс при переїзді завжди втрачаються якісь речі, які особисто тобі влетіли в копієчку, але мало впливають на ціну об'єкту. Наприклад, я собі на балконі зробив міні кабінет з утепленням, вбудованим робочим столом, компютером, тому що працюю зараз вдома. Також повісив турнік на стіну, та прикрутив до неї тренажер для ніг. Для мене це має ціну, а покупцю воно нафіг не треба. От і вийде, що навіть якби я вірив у 40% падіння, то суміш цих всіх факторів могла б не перекрити цього маневру (продаж своєї кв. з переїздом в оренду та планами відкупити через півтора-два роки після подешевшання)


    Жизнь - боль.
    Яку ***** люди не придумають аби не стати багатими. Турнік повісив за 200 гривень, тому не підніму 40 куе за рік...
    Піднімай ж*** і вперед. Не втрачай шанс.
    Всім процвітання!
    Первый
     
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