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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:34
jj1981ua написав:
средний класс, к которому я раньше себя относил, вымирает. хотя вот один из форумчал писал, что в его направлении деятельности все гуд. но я не могу придумать и 5 направлений мелко-среднего бизнеса для инвестирования (для диверсификации), у которых я бы видел четкие положительные перспективы на пару лет.
в стране давно нет возможностей для бедных (кроме как работать за среднюю зп, ездить на бу авто и снимать квартиру), но теперь их (возможностей) не стало и для богатых, активы теряют доходность, бизнес падает, инвестиции несут убытки, деньги вложить некуда, % по депозиту смешные.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:38
vitaliian написав: jj1981ua написав:
средний класс, к которому я раньше себя относил, вымирает. хотя вот один из форумчал писал, что в его направлении деятельности все гуд. но я не могу придумать и 5 направлений мелко-среднего бизнеса для инвестирования (для диверсификации), у которых я бы видел четкие положительные перспективы на пару лет.
в стране давно нет возможностей для бедных (кроме как работать за среднюю зп, ездить на бу авто и снимать квартиру), но теперь их (возможностей) не стало и для богатых, активы теряют доходность, бизнес падает, инвестиции несут убытки, деньги вложить некуда, % по депозиту смешные.
А нарід в легку відмовляється 40% за рік підняти, тому що турнік за 200 грн повісив і пінопласту наклеїв.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:48
Santehnik написав:У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Если бы речь шла о обычном товаре, продавце и покупателе, то Вы были бы безусловно правы. Первичка - это не обычный товар, который продают. Первичка - это надежда.
Если меньше товара и больше покупателей, то цены конечно будут расти, но Вы не забывайте, что стройки которые встали уже оплачены. Т.е. на рынке нет лишних денег, которые ожидают входа в недвижимость. Их вымыли недострои. В итоге ни недвижимости, ни денег.
Что касается вторички, то она потянет на себя новых покупателей - это бесспорно цены пойдут вверх т.к. предложение не увеличилось, а покупателей прибавится.
P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:04
PS4 написав:
ПриватБанк объявил о запуске ипотеки под 10%
Кредит будут выдавать под 9,99% на срок до 20 лет при условии первого взноса не менее 30% стоимости объекта и идеальной кредитной истории заемщика. Как сообщают в банке, объектом кредитования может стать вторичное жилье и квартира в новостройке, введенной в эксплуатацию. По подсчетам ПриватБанка на первых этапах внедрения программы «Доступное жилье под 10%» льготным кредитом смогут воспользоваться около 300 тыс. украинцев.
Источник: domik.ua
===========
дочекались!
так уже було 8% у 2017
тепер 9,9%
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:06
Первый написав: vitaliian написав: jj1981ua написав:
средний класс, к которому я раньше себя относил, вымирает. хотя вот один из форумчал писал, что в его направлении деятельности все гуд. но я не могу придумать и 5 направлений мелко-среднего бизнеса для инвестирования (для диверсификации), у которых я бы видел четкие положительные перспективы на пару лет.
в стране давно нет возможностей для бедных (кроме как работать за среднюю зп, ездить на бу авто и снимать квартиру), но теперь их (возможностей) не стало и для богатых, активы теряют доходность, бизнес падает, инвестиции несут убытки, деньги вложить некуда, % по депозиту смешные.
А нарід в легку відмовляється 40% за рік підняти, тому що турнік за 200 грн повісив і пінопласту наклеїв.
ти продав, переїхав в орендний хрущ?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:09
The_Rebel написав: airmax78 написав:
100%. Свою надо выставлять на продажу по-любому, если веришь в 40% падение. Это арендная може себя отбить арендой, а своя - только дешевеет.
Ох і перекручують інколи ці растішки)). Навіть якщо б я вірив у 40%-не падіння, то після продажі своєї кв. я ці ж самі орендні платежі був би змушений платити невідомо скільки часу. А ще переїзди, невизначеність, стрес... а де зберігати свою техніку, меблі? Плюс при переїзді завжди втрачаються якісь речі, які особисто тобі влетіли в копієчку, але мало впливають на ціну об'єкту. Наприклад, я собі на балконі зробив міні кабінет з утепленням, вбудованим робочим столом, компютером, тому що працюю зараз вдома. Також повісив турнік на стіну, та прикрутив до неї тренажер для ніг. Для мене це має ціну, а покупцю воно нафіг не треба. От і вийде, що навіть якби я вірив у 40% падіння, то суміш цих всіх факторів могла б не перекрити цього маневру (продаж своєї кв. з переїздом в оренду та планами відкупити через півтора-два роки після подешевшання)
Это все пыль по сравнению с 40% от цены квартиры, поднятыми на ровном месте.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:18
Richi написав:
Santehnik написав:У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Если бы речь шла о обычном товаре, продавце и покупателе, то Вы были бы безусловно правы. Первичка - это не обычный товар, который продают. Первичка - это надежда.
Если меньше товара и больше покупателей, то цены конечно будут расти, но Вы не забывайте, что стройки которые встали уже оплачены. Т.е. на рынке нет лишних денег, которые ожидают входа в недвижимость. Их вымыли недострои. В итоге ни недвижимости, ни денег.
Что касается вторички, то она потянет на себя новых покупателей - это бесспорно цены пойдут вверх т.к. предложение не увеличилось, а покупателей прибавится.
P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.
Не поделитесь что, где, по чем ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:23
Richi написав:
Santehnik написав:У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Если бы речь шла о обычном товаре, продавце и покупателе, то Вы были бы безусловно правы. Первичка - это не обычный товар, который продают. Первичка - это надежда.
Если меньше товара и больше покупателей, то цены конечно будут расти, но Вы не забывайте, что стройки которые встали уже оплачены. Т.е. на рынке нет лишних денег, которые ожидают входа в недвижимость. Их вымыли недострои. В итоге ни недвижимости, ни денег.
Что касается вторички, то она потянет на себя новых покупателей - это бесспорно цены пойдут вверх т.к. предложение не увеличилось, а покупателей прибавится.
P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.
Вы издеваетесь: постить тут такие истории?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:36
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
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