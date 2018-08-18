Додано: Нед 28 чер, 2020 18:48

Santehnik написав: У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.

Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.

Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.



Если бы речь шла о обычном товаре, продавце и покупателе, то Вы были бы безусловно правы. Первичка - это не обычный товар, который продают. Первичка - это надежда.Если меньше товара и больше покупателей, то цены конечно будут расти, но Вы не забывайте, что стройки которые встали уже оплачены. Т.е. на рынке нет лишних денег, которые ожидают входа в недвижимость. Их вымыли недострои. В итоге ни недвижимости, ни денег.Что касается вторички, то она потянет на себя новых покупателей - это бесспорно цены пойдут вверх т.к. предложение не увеличилось, а покупателей прибавится.P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.