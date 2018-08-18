Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Может быть твоя растерянность - от незнания, какой невразумительный шорткат еще вбросить? То ты вечером обломался стоять в пробке и вернулся в Киев, то следующим утром уже за 45 минут сдаешь м/м в Одессе...
Эврики у тебя не падают, но Натахина Патриотика "ниже 58 не бывает" за 2 месяца превратилась в 47 бери - не хочу.
Теперь вот нашел остроумный, как тебе кажется, контр-аргумент против прогнозов падения - мол, продавайте свое, в котором живете. Глубокие падения за последние 12 лет мы видели уже дважды, и как-то случились они без обязательной продажи владельцами "базовых" объектов жилья - хватило распродаж навеса и "органики"
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Мониторю в сонячной браме предложение - не продается месяцами по хотелкам продавцов, со стартом продаж еще до карантина.
Richi написав:P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.
airmax78 написав:Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
При чому на вулиці криза, не бачена від часів Великої Депресії, мертвий літній сезон, і не закінчений карантин із негативною динамікою.
Навіть не знаєш, вірити байкам рил, чи то реальна правда.
Santehnik написав:У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось. Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники. Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Если бы речь шла о обычном товаре, продавце и покупателе, то Вы были бы безусловно правы. Первичка - это не обычный товар, который продают. Первичка - это надежда. Если меньше товара и больше покупателей, то цены конечно будут расти, но Вы не забывайте, что стройки которые встали уже оплачены. Т.е. на рынке нет лишних денег, которые ожидают входа в недвижимость. Их вымыли недострои. В итоге ни недвижимости, ни денег. Что касается вторички, то она потянет на себя новых покупателей - это бесспорно цены пойдут вверх т.к. предложение не увеличилось, а покупателей прибавится.
P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.
Вы издеваетесь: постить тут такие истории?
Являюсь последовательным. Говорил, что цены будут валиться ближе к осени и далее, но перед этим будет рост. 1) Страх перед инфляцией. Все СМИ завалены, как США печатают деньги. Никто не говорит, что по закону нельзя печатать деньги и выливать их. Деньги даются только в кредит. Поэтому банки разбухают от денег, но дать их некому. 2) Ипотека бесспорно разгонит цены и об этом уже трубят на каждом углу. Но как выясняется, там много подводных камней, начиная от плавающей ставки и заканчивая недоделанным законодательством, которое не позволяет банкам безопасно выдавать ипотеку. Однако, СМИ трубят и у тех кто планировал решить свои жилищные проблемы, начинается дрожь по спине - я если не успеют купить по этим ценам и заработать будет проблематично учитывая наступление кризиса. Лучше зафиксировать многолетнюю мечту и покончить с этим стрессом.
Мы видим только часть пазла, а всю картину можем себе представить только исходя из собственного опыта. Мой опыт подсказывает, что когда начинается кризис, то цены на товары длительного пользования падают. Я в 2007-08 вошёл в кризис в полном порядке и мог покупать, что хотел и сколько хотел, но страх парализовал. Когда садишься в такси и слышишь каждый раз всё более и более страшную историю, то по неволе закукливаешься потому, как не знаешь когда и какой конец будет у этой сказки и хватит ли тебе денег на всю дистанцию.
Richi написав:Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.
а может просто лоханулись с ценой?
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