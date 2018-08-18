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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45584559456045614562>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:48

  airmax78 написав:Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.


Может быть твоя растерянность - от незнания, какой невразумительный шорткат еще вбросить? То ты вечером обломался стоять в пробке и вернулся в Киев, то следующим утром уже за 45 минут сдаешь м/м в Одессе...

Эврики у тебя не падают, но Натахина Патриотика "ниже 58 не бывает" за 2 месяца превратилась в 47 бери - не хочу.

Теперь вот нашел остроумный, как тебе кажется, контр-аргумент против прогнозов падения - мол, продавайте свое, в котором живете. Глубокие падения за последние 12 лет мы видели уже дважды, и как-то случились они без обязательной продажи владельцами "базовых" объектов жилья - хватило распродаж навеса и "органики"
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:53

Интересно девки пляшут - вброс про бишкекский РЖН был и остался, а грамотный ответ на него - оффтоп. Фейслесс, от вашей избирательной модерации, при всем уважении, КРЖН ввверх не пойдет
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:54

  airmax78 написав:Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.

Мониторю в сонячной браме предложение - не продается месяцами по хотелкам продавцов, со стартом продаж еще до карантина.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:12

Трибекины Круши скоро опять вырастут в цене.
Похоже на Крушельницкой будет дефицит квартир - то взрыв, то пожар.

https://censor.net.ua/video_news/320487 ... toreportaj
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:16

  airmax78 написав:
  Richi написав:P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.

Вы издеваетесь: постить тут такие истории?

З орфографічними помилками
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:19

  airmax78 написав:Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.

При чому на вулиці криза, не бачена від часів Великої Депресії, мертвий літній сезон, і не закінчений карантин із негативною динамікою.

Навіть не знаєш, вірити байкам рил, чи то реальна правда.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:20

  airmax78 написав:
  Richi написав:
Santehnik написав:У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.

Если бы речь шла о обычном товаре, продавце и покупателе, то Вы были бы безусловно правы. Первичка - это не обычный товар, который продают. Первичка - это надежда.
Если меньше товара и больше покупателей, то цены конечно будут расти, но Вы не забывайте, что стройки которые встали уже оплачены. Т.е. на рынке нет лишних денег, которые ожидают входа в недвижимость. Их вымыли недострои. В итоге ни недвижимости, ни денег.
Что касается вторички, то она потянет на себя новых покупателей - это бесспорно цены пойдут вверх т.к. предложение не увеличилось, а покупателей прибавится.

P.S. Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.

Вы издеваетесь: постить тут такие истории?

Являюсь последовательным. Говорил, что цены будут валиться ближе к осени и далее, но перед этим будет рост.
1) Страх перед инфляцией. Все СМИ завалены, как США печатают деньги. Никто не говорит, что по закону нельзя печатать деньги и выливать их. Деньги даются только в кредит. Поэтому банки разбухают от денег, но дать их некому.
2) Ипотека бесспорно разгонит цены и об этом уже трубят на каждом углу. Но как выясняется, там много подводных камней, начиная от плавающей ставки и заканчивая недоделанным законодательством, которое не позволяет банкам безопасно выдавать ипотеку. Однако, СМИ трубят и у тех кто планировал решить свои жилищные проблемы, начинается дрожь по спине - я если не успеют купить по этим ценам и заработать будет проблематично учитывая наступление кризиса. Лучше зафиксировать многолетнюю мечту и покончить с этим стрессом.

Мы видим только часть пазла, а всю картину можем себе представить только исходя из собственного опыта. Мой опыт подсказывает, что когда начинается кризис, то цены на товары длительного пользования падают. Я в 2007-08 вошёл в кризис в полном порядке и мог покупать, что хотел и сколько хотел, но страх парализовал. Когда садишься в такси и слышишь каждый раз всё более и более страшную историю, то по неволе закукливаешься потому, как не знаешь когда и какой конец будет у этой сказки и хватит ли тебе денег на всю дистанцию.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:28

  jj1981ua написав:
  Прохожий написав:напомню

"jj1981ua писал(а):
мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе."

мой простой вопрос: когда это произойдет?
думаю может авторитетное мнение форумчанина поможет в принятии верного решения
ненуашо...

это был ответ на вопрос перспектив на год-полтора.
мое мнение такое.
.

Ок спасибо принято
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло.

а может просто лоханулись с ценой? :?:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:36

  zРадио написав:Интересно девки пляшут - вброс про бишкекский РЖН был и остался, а грамотный ответ на него - оффтоп. Фейслесс, от вашей избирательной модерации, при всем уважении, КРЖН ввверх не пойдет

"вброс" был в контексте а ваша простыня оффтоп
мееедлееено...шевеля губами читаем название ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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