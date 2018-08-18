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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:39
airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:43
Прохожий написав: zРадио написав:
Интересно девки пляшут - вброс про бишкекский РЖН
был и остался, а грамотный ответ на него - оффтоп. Фейслесс, от вашей избирательной модерации, при всем уважении, КРЖН ввверх не пойдет
"вброс" был в контексте а ваша простыня оффтоп
мееедлееено...шевеля губами читаем название ветки...
В моем ответе бишкекский РЖН тоже был в контексте, где сравнивалась покупательная способность зарплат к ценам КРЖН. Так что лучше медленно поводите чем-нибудь по губам себе
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:44
BIGor написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
Ипотеку обидели. Там расчет на "иксы". х2 в первый год и дальше по х2 раз в 3 года
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:46
BIGor написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
Взрывы и пожары в домах - тоже.
Боевые действия по берегу Днепра - +100% (ведь все покинут насиженные места и будут пережидать в Кийове)
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:46
zРадио написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
Ипотеку обидели. Там расчет на "иксы". х2 в первый год и дальше по х2 раз в 3 года
познавательно почитать дискуссию кибернетика-аналитика и "аудитора из БИГ4" из мамкиных хрущей...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:49
zРадио написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Может быть твоя растерянность - от незнания, какой невразумительный шорткат еще вбросить? То ты вечером обломался стоять в пробке и вернулся в Киев, то следующим утром уже за 45 минут сдаешь м/м в Одессе...
Эврики у тебя не падают, но Натахина Патриотика "ниже 58 не бывает" за 2 месяца превратилась в 47 бери - не хочу.
Теперь вот нашел остроумный, как тебе кажется, контр-аргумент против прогнозов падения - мол, продавайте свое, в котором живете. Глубокие падения за последние 12 лет мы видели уже дважды, и как-то случились они без обязательной продажи владельцами "базовых" объектов жилья - хватило распродаж навеса и "органики"
Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:51
Прохожий написав:
познавательно почитать дискуссию кибернетика-аналитика и "аудитора из БИГ4" из мамкиных хрущей...
Сдохни прокурорская тварь.
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BIGor
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:57
Richi написав:
Являюсь последовательным. Говорил, что цены будут валиться ближе к осени и далее, но перед этим будет рост.
1) Страх перед инфляцией. Все СМИ завалены, как США печатают деньги. Никто не говорит, что по закону нельзя печатать деньги и выливать их. Деньги даются только в кредит. Поэтому банки разбухают от денег, но дать их некому.
2) Ипотека бесспорно разгонит цены и об этом уже трубят на каждом углу. Но как выясняется, там много подводных камней, начиная от плавающей ставки и заканчивая недоделанным законодательством, которое не позволяет банкам безопасно выдавать ипотеку. Однако, СМИ трубят и у тех кто планировал решить свои жилищные проблемы, начинается дрожь по спине - я если не успеют купить по этим ценам и заработать будет проблематично учитывая наступление кризиса. Лучше зафиксировать многолетнюю мечту и покончить с этим стрессом.
Мы видим только часть пазла, а всю картину можем себе представить только исходя из собственного опыта. Мой опыт подсказывает, что когда начинается кризис, то цены на товары длительного пользования падают. Я в 2007-08 вошёл в кризис в полном порядке и мог покупать, что хотел и сколько хотел, но страх парализовал. Когда садишься в такси и слышишь каждый раз всё более и более страшную историю, то по неволе закукливаешься потому, как не знаешь когда и какой конец будет у этой сказки и хватит ли тебе денег на всю дистанцию.
Т.е. вы с пониманием "предмета" расписываетесь в том, что пересичных можно легко поймать на пропагандистские рыловские фейки - и на "крахе доллара", и на псевдо-ипотеке, замаскированной под старую добрую программу Доступное жилье?
Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:57
Прохожий написав: Richi написав:
Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло
.
а может просто лоханулись с ценой?
Я мог, а риелторы вряд ли. Они хотят эксклюзивный договор и завышают цену, давая надежду клиенту, тем самым поднимая свою значимость. Важно клиента зацепить, подписать под условия, а потом технично прогибать по цене приводя различные аргументы.
Поэтому, уже имея 2-х потенциальных покупателей и промониторив цены, я всё же пригласил риелтора, чтобы убедиться в правильности оценки. Моя планируемая стартовая цена оказалась на 5% меньше и я подумал, что мне специально завышают планку. Второй риелтор, как по написанному повторил первого. Оба риелтора оказались не ``бегунками``, которых обычно отправляют на просмотры, а толковыми - всё обосновали, объяснили, вообщем в теме. Договор не подписывал, т.к. уже имел 2 потенциальных покупателей. Озвучил цену покупателям и они взяли паузу. Я так понял, что рассчитывали на меньшую стоимость т.к. не с улицы пришли, да и соглашаться сразу - дурной тон. Этим же вечером позвонил один из риелторов с вопросом: может ли он прийти с покупателем на просмотр? Пришли, посмотрели, через час перезвонили и сказали, что готовы дать задаток. Утром дали задаток, на следующий день оформили документы и произвели расчёт. Финиш!
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Richi
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:58
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Интересно девки пляшут - вброс про бишкекский РЖН
был и остался, а грамотный ответ на него - оффтоп. Фейслесс, от вашей избирательной модерации, при всем уважении, КРЖН ввверх не пойдет
"вброс" был в контексте а ваша простыня оффтоп
мееедлееено...шевеля губами читаем название ветки...
В моем ответе бишкекский РЖН тоже был в контексте, где сравнивалась покупательная способность зарплат к ценам КРЖН. Так что лучше медленно поводите чем-нибудь по губам себе
ого, та ты гурман извращений с гибким позвоночником...
увы для таких игр я уже стар, можешь пригласить своего зеленоносого коллегу на парный сеанс...конечно если мамка разрешит...
вечер перестает быть томным, падальщики перевозбудились...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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