Додано: Нед 28 чер, 2020 21:10

airmax78 написав: Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.

А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять. Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.

А завсегдатаи говорят, что ты дважды сел в лужу - сначала продал на дне, затем купил на хаях. Ну и кому верить? Вряд ли тебе - как после таких оленьих приключений эксперда из себя корчить?А квартиру в 2011-м я покупал, чтобы жить. До этого сидел в аренде и примерно так с 2006-го понимал, что рынок недвижимости ждет обвал - это просто к слову. Повторяю - я удовлетворял базовую нужду, а не инвестировал, оценивая NPV.PS: если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты. Ты будешь смеяться, но это большой стопер даже просто чтобы поменять квартиру для жизни в доме посвежееХотя дом у меня еще не устарел морально и даст фору большинству новодела