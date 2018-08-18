|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:01
Рыли против меда:
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
странно, Я то всегда был уверен что реальный аналитик-практик всегда имеет профит
т.е. или зарабатывает сам на своих прогнозах или продает свои знания за деньги
в данном случае мы реально имеем на ветке альтруиста)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:07
в своих фантазиях и при наличии гибкого позвоночника он может иметь только себя
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 28 чер, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:10
А завсегдатаи говорят, что ты дважды сел в лужу - сначала продал на дне, затем купил на хаях. Ну и кому верить? Вряд ли тебе - как после таких оленьих приключений эксперда из себя корчить?
А квартиру в 2011-м я покупал, чтобы жить. До этого сидел в аренде и примерно так с 2006-го понимал, что рынок недвижимости ждет обвал - это просто к слову. Повторяю - я удовлетворял базовую нужду, а не инвестировал, оценивая NPV.
PS: если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты. Ты будешь смеяться, но это большой стопер даже просто чтобы поменять квартиру для жизни в доме посвежее Хотя дом у меня еще не устарел морально и даст фору большинству новодела
Додано: Нед 28 чер, 2020 21:15
Тут ты прав - КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
|