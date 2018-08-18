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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:39
airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:44
BIGor написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
Ипотеку обидели. Там расчет на "иксы". х2 в первый год и дальше по х2 раз в 3 года
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:46
BIGor написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
Взрывы и пожары в домах - тоже.
Боевые действия по берегу Днепра - +100% (ведь все покинут насиженные места и будут пережидать в Кийове)
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:46
zРадио написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Однозначный вывод - будет дорожать! Ипотека +10% к цене, банкротство Укрбуд, Аркада +10% к цене. США печатает доллары +10% к цене. Банкротство КГС в будущем даст еще +10% к цене.
Ипотеку обидели. Там расчет на "иксы". х2 в первый год и дальше по х2 раз в 3 года
познавательно почитать дискуссию кибернетика-аналитика и "аудитора из БИГ4" из мамкиных хрущей...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:49
zРадио написав: airmax78 написав:
Я в растерянности: Чабаны не падают, м/м которые в условиях кризиса вообще никому не нужны - сдаются за 45 минут, Эврика - не падает, какая-то, видимо, вторичка продается за 2 дня по верхней границе ценника, обозначенного рылами. При этом сами вангователи "глубоких падений" поднимать свои заслуженные 40% не хотят и приводят какие-то совершенно дикие аргументы почему они этого не делают.
Может быть твоя растерянность - от незнания, какой невразумительный шорткат еще вбросить? То ты вечером обломался стоять в пробке и вернулся в Киев, то следующим утром уже за 45 минут сдаешь м/м в Одессе...
Эврики у тебя не падают, но Натахина Патриотика "ниже 58 не бывает" за 2 месяца превратилась в 47 бери - не хочу.
Теперь вот нашел остроумный, как тебе кажется, контр-аргумент против прогнозов падения - мол, продавайте свое, в котором живете. Глубокие падения за последние 12 лет мы видели уже дважды, и как-то случились они без обязательной продажи владельцами "базовых" объектов жилья - хватило распродаж навеса и "органики"
Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:57
Richi написав:
Являюсь последовательным. Говорил, что цены будут валиться ближе к осени и далее, но перед этим будет рост.
1) Страх перед инфляцией. Все СМИ завалены, как США печатают деньги. Никто не говорит, что по закону нельзя печатать деньги и выливать их. Деньги даются только в кредит. Поэтому банки разбухают от денег, но дать их некому.
2) Ипотека бесспорно разгонит цены и об этом уже трубят на каждом углу. Но как выясняется, там много подводных камней, начиная от плавающей ставки и заканчивая недоделанным законодательством, которое не позволяет банкам безопасно выдавать ипотеку. Однако, СМИ трубят и у тех кто планировал решить свои жилищные проблемы, начинается дрожь по спине - я если не успеют купить по этим ценам и заработать будет проблематично учитывая наступление кризиса. Лучше зафиксировать многолетнюю мечту и покончить с этим стрессом.
Мы видим только часть пазла, а всю картину можем себе представить только исходя из собственного опыта. Мой опыт подсказывает, что когда начинается кризис, то цены на товары длительного пользования падают. Я в 2007-08 вошёл в кризис в полном порядке и мог покупать, что хотел и сколько хотел, но страх парализовал. Когда садишься в такси и слышишь каждый раз всё более и более страшную историю, то по неволе закукливаешься потому, как не знаешь когда и какой конец будет у этой сказки и хватит ли тебе денег на всю дистанцию.
Т.е. вы с пониманием "предмета" расписываетесь в том, что пересичных можно легко поймать на пропагандистские рыловские фейки - и на "крахе доллара", и на псевдо-ипотеке, замаскированной под старую добрую программу Доступное жилье?
Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...
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Додано: Нед 28 чер, 2020 20:57
Прохожий написав: Richi написав:
Пригласил 2 риелторов из разных компаний оценить квартиру. Второй подтвердил максимальную цену названную первым, с которой можно стартовать. В итоге, квартира была продана за 2 (!) дня. Риелторы сразу сказали, что цены не много выросли и спрос есть. Может просто повезло
.
а может просто лоханулись с ценой?
Я мог, а риелторы вряд ли. Они хотят эксклюзивный договор и завышают цену, давая надежду клиенту, тем самым поднимая свою значимость. Важно клиента зацепить, подписать под условия, а потом технично прогибать по цене приводя различные аргументы.
Поэтому, уже имея 2-х потенциальных покупателей и промониторив цены, я всё же пригласил риелтора, чтобы убедиться в правильности оценки. Моя планируемая стартовая цена оказалась на 5% меньше и я подумал, что мне специально завышают планку. Второй риелтор, как по написанному повторил первого. Оба риелтора оказались не ``бегунками``, которых обычно отправляют на просмотры, а толковыми - всё обосновали, объяснили, вообщем в теме. Договор не подписывал, т.к. уже имел 2 потенциальных покупателей. Озвучил цену покупателям и они взяли паузу. Я так понял, что рассчитывали на меньшую стоимость т.к. не с улицы пришли, да и соглашаться сразу - дурной тон. Этим же вечером позвонил один из риелторов с вопросом: может ли он прийти с покупателем на просмотр? Пришли, посмотрели, через час перезвонили и сказали, что готовы дать задаток. Утром дали задаток, на следующий день оформили документы и произвели расчёт. Финиш!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:01
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:03
zРадио написав:
Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...
странно, Я то всегда был уверен что реальный аналитик-практик всегда имеет профит
т.е. или зарабатывает сам на своих прогнозах или продает свои знания за деньги
в данном случае мы реально имеем на ветке альтруиста)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:10
airmax78 написав:
Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.
А завсегдатаи говорят, что ты дважды сел в лужу - сначала продал на дне, затем купил на хаях. Ну и кому верить? Вряд ли тебе - как после таких оленьих приключений эксперда из себя корчить?
А квартиру в 2011-м я покупал, чтобы жить. До этого сидел в аренде и примерно так с 2006-го понимал, что рынок недвижимости ждет обвал - это просто к слову. Повторяю - я удовлетворял базовую нужду, а не инвестировал, оценивая NPV.
PS: если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты. Ты будешь смеяться, но это большой стопер даже просто чтобы поменять квартиру для жизни в доме посвежее
Хотя дом у меня еще не устарел морально и даст фору большинству новодела
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