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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4560456145624563>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:15

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...

странно, Я то всегда был уверен что реальный аналитик-практик всегда имеет профит
т.е. или зарабатывает сам на своих прогнозах или продает свои знания за деньги
в данном случае мы реально имеем на ветке альтруиста)))


Тут ты прав - КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:17

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.


А завсегдатаи говорят, что ты дважды сел в лужу - сначала продал на дне, затем купил на хаях. Ну и кому верить? Вряд ли тебе - как после таких оленьих приключений эксперда из себя корчить? :roll:

А квартиру в 2011-м я покупал, чтобы жить. До этого сидел в аренде и примерно так с 2006-го понимал, что рынок недвижимости ждет обвал - это просто к слову. Повторяю - я удовлетворял базовую нужду, а не инвестировал, оценивая NPV.

PS: если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты. Ты будешь смеяться, но это большой стопер даже просто чтобы поменять квартиру для жизни в доме посвежее :) Хотя дом у меня еще не устарел морально и даст фору большинству новодела

Верь завсегдатаям - они знают. Аргумент против продажи в преддверии падения на 40% - полный пипец. Даже не смешно.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты

озвучь из чего собрана система
на винил кампаеш?
блюз, классика?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:23

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...

странно, Я то всегда был уверен что реальный аналитик-практик всегда имеет профит
т.е. или зарабатывает сам на своих прогнозах или продает свои знания за деньги
в данном случае мы реально имеем на ветке альтруиста)))


Тут ты прав - КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )

озвучь список риелтеров на ветке, Я записываю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:34

  Прохожий написав:
  zРадио написав:если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты

озвучь из чего собрана система
на винил кампаеш?
блюз, классика?


"Теплый ламповый" - это как фигура речи, означающая аудиофильский )) У меня почти современные Accuphase, и усилитель, и CD-player. Акустика - напольные B&W. По жанрам - джаз и классика, в основном
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
можете начать обсуждать любую другую тему, но здешние завсегдатаи всегда и во всем будут с вами несогласны,. Здесь нет риелторов, потому что здесь секта свидетелей 3х законов трибеки. Эти законы придуманы как лапша для лохов, которых заманивают сладким пряником в Киев. На них в нашей стране действительно много чего держится, (не на законах, а на лохах). Всем спасибо что просвятили. Кржн это пузырь, который существует пока есть верующие в законы трибеки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 28 чер, 2020 21:47, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:39

  vitaliian написав:
  zРадио написав:. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
можете начать обсуждать любую другую тему, но здешние завсегдатаи будут всегда и во всем с вами несогласны, здесь нет риелторов, здесь секта. Вы не из их секты, уходите.

У вас забавная подпись)))
Это все лендлорды и морды?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:У вас забавная подпись)))
Это все лендлорды и морды?))
это люди неспособные к восприятию другой точки зрения, а кто они по жизни я хз, может парикмахеры, мне всё равно.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:46

vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:46

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты

озвучь из чего собрана система
на винил кампаеш?
блюз, классика?


"Теплый ламповый" - это как фигура речи, означающая аудиофильский )) У меня почти современные Accuphase, и усилитель, и CD-player. Акустика - напольные B&W. По жанрам - джаз и классика, в основном

а кабеля?
межблочные и акустические?
клеммы?
как/где обжимали?

надеюсь ответ не будет после гугления через 30 мин??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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