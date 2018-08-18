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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:15
Прохожий написав: zРадио написав:
Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...
странно, Я то всегда был уверен что реальный аналитик-практик всегда имеет профит
т.е. или зарабатывает сам на своих прогнозах или продает свои знания за деньги
в данном случае мы реально имеем на ветке альтруиста)))
Тут ты прав - КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:17
zРадио написав: airmax78 написав:
Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.
А завсегдатаи говорят, что ты дважды сел в лужу - сначала продал на дне, затем купил на хаях. Ну и кому верить? Вряд ли тебе - как после таких оленьих приключений эксперда из себя корчить?
А квартиру в 2011-м я покупал, чтобы жить. До этого сидел в аренде и примерно так с 2006-го понимал, что рынок недвижимости ждет обвал - это просто к слову. Повторяю - я удовлетворял базовую нужду, а не инвестировал, оценивая NPV.
PS: если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты. Ты будешь смеяться, но это большой стопер даже просто чтобы поменять квартиру для жизни в доме посвежее
Хотя дом у меня еще не устарел морально и даст фору большинству новодела
Верь завсегдатаям - они знают. Аргумент против продажи в преддверии падения на 40% - полный пипец. Даже не смешно.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:17
zРадио написав:
если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты
озвучь из чего собрана система
на винил кампаеш?
блюз, классика?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:23
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Что ж, вы меня только укрепили в мысли, что я не зря здесь трачу время на публикацию объективных макроэкономических данных - кого-то, да заставлю думать холодной головой, а не горячим сердцем...
странно, Я то всегда был уверен что реальный аналитик-практик всегда имеет профит
т.е. или зарабатывает сам на своих прогнозах или продает свои знания за деньги
в данном случае мы реально имеем на ветке альтруиста)))
Тут ты прав - КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов.
Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
озвучь список риелтеров на ветке, Я записываю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:34
Прохожий написав: zРадио написав:
если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты
озвучь из чего собрана система
на винил кампаеш?
блюз, классика?
"Теплый ламповый" - это как фигура речи, означающая аудиофильский )) У меня почти современные Accuphase, и усилитель, и CD-player. Акустика - напольные B&W. По жанрам - джаз и классика, в основном
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:37
zРадио написав:
. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
можете начать обсуждать любую другую тему, но здешние завсегдатаи всегда и во всем будут с вами несогласны,. Здесь нет риелторов, потому что здесь секта свидетелей 3х законов трибеки. Эти законы придуманы как лапша для лохов, которых заманивают сладким пряником в Киев. На них в нашей стране действительно много чего держится, (не на законах, а на лохах). Всем спасибо что просвятили. Кржн это пузырь, который существует пока есть верующие в законы трибеки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 28 чер, 2020 21:47, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:39
vitaliian написав: zРадио написав:
. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. Но оппонирования так и не встретил, исключая эмоциональные визги риэлторов. Поэтому да, будем считать, что цели у меня альтруистические, хоть по природе я достаточно эгоистичен )
можете начать обсуждать любую другую тему, но здешние завсегдатаи будут всегда и во всем с вами несогласны, здесь нет риелторов, здесь секта. Вы не из их секты, уходите.
У вас забавная подпись)))
Это все лендлорды и морды?))
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Hotab
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:41
Hotab написав:
У вас забавная подпись)))
Это все лендлорды и морды?))
это люди неспособные к восприятию другой точки зрения, а кто они по жизни я хз, может парикмахеры, мне всё равно.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:46
vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:46
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
если есть поклонники "теплого лампового звука", они дальше поймут - в одной из комнат у меня дорогая звукоизоляция и акустическая система под ее габариты
озвучь из чего собрана система
на винил кампаеш?
блюз, классика?
"Теплый ламповый" - это как фигура речи, означающая аудиофильский )) У меня почти современные Accuphase, и усилитель, и CD-player. Акустика - напольные B&W. По жанрам - джаз и классика, в основном
а кабеля?
межблочные и акустические?
клеммы?
как/где обжимали?
надеюсь ответ не будет после гугления через 30 мин???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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