Додано: Нед 28 чер, 2020 21:49

airmax78 написав: Верь завсегдатаям - они знают. Аргумент против продажи в преддверии падения на 40% - полный пипец. Даже не смешно. Верь завсегдатаям - они знают. Аргумент против продажи в преддверии падения на 40% - полный пипец. Даже не смешно.

Ты ж так троллишь, что тебе уже даже самому не смешноВо-первых, прогноз падения 20-40%, а не 40%. Во-вторых, без дисконта 10% от марта УЖЕ не продашь. Ну и в-третьих, я тут живу! Картинка уже несколько другая, чем твоя манипулятивная, не так ли?..Совсем другое дело с бедолагой, который копит на свою первую квартиру, и готов (был) влезть в долги, чтобы что-то взять. Другое дело флэтлорд с 5-ю крушами в аренде и еще 3-мя - проинвестированными. Или барыга, купивший целый этаж. Есть и таковые с "лишним" жильем, оставшиеся в кризис без работы, или с неудовлетворительным объемом доходов. Профицитных кейсов дофига