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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:49
airmax78 написав:
Верь завсегдатаям - они знают. Аргумент против продажи в преддверии падения на 40% - полный пипец. Даже не смешно.
Ты ж так троллишь, что тебе уже даже самому не смешно
Во-первых, прогноз падения 20-40%, а не 40%. Во-вторых, без дисконта 10% от марта УЖЕ не продашь. Ну и в-третьих, я тут живу! Картинка уже несколько другая, чем твоя манипулятивная, не так ли?..
Совсем другое дело с бедолагой, который копит на свою первую квартиру, и готов (был) влезть в долги, чтобы что-то взять. Другое дело флэтлорд с 5-ю крушами в аренде и еще 3-мя - проинвестированными. Или барыга, купивший целый этаж. Есть и таковые с "лишним" жильем, оставшиеся в кризис без работы, или с неудовлетворительным объемом доходов. Профицитных кейсов дофига
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:52
Hotab написав:vitaliian
, как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
после игнора указанных лиц наконец то я на ветке начал находить для себя ценную инфу без аморально-омерзительного поноса. Вождь-пацифист культурный, за что его банить?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 28 чер, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:52
Прохожий написав:
а кабеля?
межблочные и акустические?
клеммы?
как/где обжимали?
надеюсь ответ не будет после гугления через 30 мин???
Ответа вообще не будет! Прекрати флуд! Я и так уже ответил на твой оффтоп
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:54
zРадио написав: Прохожий написав:
а кабеля?
межблочные и акустические?
клеммы?
как/где обжимали?
надеюсь ответ не будет после гугления через 30 мин???
Ответа вообще не будет! Прекрати флуд! Я и так уже ответил на твой оффтоп
слифф засчитан
прекращаю
давай побольше ТЕМАТИЧЕСКОЙ зрады, без конкретных примеров с КРЖН!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:57
vitaliian написав: Hotab написав:vitaliian
, как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
после игнора указанных лиц наконец то я на ветке начал находить для себя ценную инфу без аморально-омерзительного поноса. Вождь культурный, за что его банить?
смена аватары положительно повлияла на вас теперь форма и содержание вошли в равновесие
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:15
Прохожий написав:
смена аватары положительно повлияла на вас теперь форма и содержание вошли в равновесие
как и ваше отсутствие аватара в полном равновесии с отсутствием смысла в том что вы здесь пишете. Рад что вам понравилось.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:17
Hotab написав:vitaliian
, как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
служивий, ти там рамси попутав?
хто за Зе, робим перекличку?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:30
27 июня глава правительства доложил Зеленскому о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.
С 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен,
с 1 января следующего года – до 6 тыс. гривен,
с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. гривен.https://news.finance.ua/ru/news/-/473525/premer-obnarodoval-grafik-povysheniya-minimalnoj-zarplatyНапомним, что по расчетам Госстата, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты. Так средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:41
flyman написав:27 июня глава правительства доложил Зеленскому о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.
С 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен,
с 1 января следующего года – до 6 тыс. гривен,
с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. гривен.https://news.finance.ua/ru/news/-/473525/premer-obnarodoval-grafik-povysheniya-minimalnoj-zarplatyНапомним, что по расчетам Госстата, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты. Так средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.
"Надо просто больше платить"(с)
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