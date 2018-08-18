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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:05
flyman написав: Hotab написав:vitaliian
, как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
служивий, ти там рамси попутав?
Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:06
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:vitaliian
, как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
служивий, ти там рамси попутав?
Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.
не тре мене шити в компанію до зеленого ні в шлемі, ні без.
Або із"ясняйся вмєняємо. Могу не правильно понять.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:09
flyman ,ты какой-то наркоман. Я тебя вообще не вспоминал.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:13
На тему рукожопов и что не мужское это дело - разбираться в тонкостях ремонта. "Бабы порешают".
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:32
Hotab написав:flyman
,ты какой-то наркоман. Я тебя вообще не вспоминал.
Hotab написав:vitaliian
, как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.
це про тих хто в підпису обліківки vitaliian ти писав, чи хто?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:40
Обсуждать подпись Виталия - ну камон. Чел пришел на ветку о недвиге и забанил почти всех, кто хоть что-то полезное о недвиге пишет.
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