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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4561456245634564

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:05

  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.

служивий, ти там рамси попутав?

Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:06

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.

служивий, ти там рамси попутав?

Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.

не тре мене шити в компанію до зеленого ні в шлемі, ні без.
Або із"ясняйся вмєняємо. Могу не правильно понять.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:09

flyman ,ты какой-то наркоман. Я тебя вообще не вспоминал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На тему рукожопов и что не мужское это дело - разбираться в тонкостях ремонта. "Бабы порешают".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:32

  Hotab написав:flyman ,ты какой-то наркоман. Я тебя вообще не вспоминал.


  Hotab написав:vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.


це про тих хто в підпису обліківки vitaliian ти писав, чи хто?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обсуждать подпись Виталия - ну камон. Чел пришел на ветку о недвиге и забанил почти всех, кто хоть что-то полезное о недвиге пишет.
airmax78
 
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