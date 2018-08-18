Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:05
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:06
не тре мене шити в компанію до зеленого ні в шлемі, ні без.
Або із"ясняйся вмєняємо. Могу не правильно понять.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На тему рукожопов и что не мужское это дело - разбираться в тонкостях ремонта. "Бабы порешают".
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:32
це про тих хто в підпису обліківки vitaliian ти писав, чи хто?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 28 чер, 2020 23:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обсуждать подпись Виталия - ну камон. Чел пришел на ветку о недвиге и забанил почти всех, кто хоть что-то полезное о недвиге пишет.
Додано: Пон 29 чер, 2020 00:37
может кто то просто баб неправильных выбирает?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 00:38
Аж цікаво стало кого забанив.
Точно, майже всіх хто пише про нерухомість:-) смішні люди.
Зи. Гарно
Всім процвітання!
Додано: Пон 29 чер, 2020 01:04
Макс, харе заливать. В отличии от зрадио, я был на этом треде очень плотно в период ваших душевных терзаний 2014-2015 гг. когда вы жили за 12000 в 3х комнатной аренде на лукьяновке и сдавали голосеевскую прелесть, принять решение о продаже по сути инвестиционного, хотя возможно единственного актива кржн - это не то же самое, что купить для себя, под себя отремонтировать, вьехать. привыкнуть, потихоньку обрасти хламом, отдать ребенка в школу через дорогу.
кроме этого, с чисто финансовой точки зрения, есть огромная разница между куплей продажей своего жилья и инвестиционного. это - ремонт. стоимость ремонта в покупаемой квартире ранвна нулю. потому что купить и жить в чужом старом ремонте (если он есть) - это как носить трусы с секонд хенда: вроде никто и не видит, а противно. т.е. к стоимости метров нужно добавить ремонт. скромный такой, 500 за метр (в вашем дизайнерском - вся тысяча) с мебелью и техникой.
ну и аренду на минимум 2 года нужно добавить. полтора года - на откупиться и полгода минимум - на новый ремонт. про затраты на два переезда и двойные транзакционные издержки я даже не упоминаю.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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