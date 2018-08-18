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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4561456245634564

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:05

  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.

служивий, ти там рамси попутав?

Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:06

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.

служивий, ти там рамси попутав?

Муха,не звезди куйню.
Я новая учетка Либо,ты шо, забыл?
И вообще ,чё ты там стартонул со своим зелёным. Я имел ввиду шлем , а не твоего вождя.

не тре мене шити в компанію до зеленого ні в шлемі, ні без.
Або із"ясняйся вмєняємо. Могу не правильно понять.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:09

flyman ,ты какой-то наркоман. Я тебя вообще не вспоминал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На тему рукожопов и что не мужское это дело - разбираться в тонкостях ремонта. "Бабы порешают".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:32

  Hotab написав:flyman ,ты какой-то наркоман. Я тебя вообще не вспоминал.


  Hotab написав:vitaliian , как это вы вождя всей этой публики просчелкали? Труса-пацифиста.


це про тих хто в підпису обліківки vitaliian ти писав, чи хто?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обсуждать подпись Виталия - ну камон. Чел пришел на ветку о недвиге и забанил почти всех, кто хоть что-то полезное о недвиге пишет.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 00:37

  airmax78 написав:На тему рукожопов и что не мужское это дело - разбираться в тонкостях ремонта. "Бабы порешают".


может кто то просто баб неправильных выбирает?)
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 00:38

  airmax78 написав:Обсуждать подпись Виталия - ну камон. Чел пришел на ветку о недвиге и забанил почти всех, кто хоть что-то полезное о недвиге пишет.

Аж цікаво стало кого забанив.

Точно, майже всіх хто пише про нерухомість:-) смішні люди.

Зи. Гарно

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 01:04

  airmax78 написав:Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.


Макс, харе заливать. В отличии от зрадио, я был на этом треде очень плотно в период ваших душевных терзаний 2014-2015 гг. когда вы жили за 12000 в 3х комнатной аренде на лукьяновке и сдавали голосеевскую прелесть, принять решение о продаже по сути инвестиционного, хотя возможно единственного актива кржн - это не то же самое, что купить для себя, под себя отремонтировать, вьехать. привыкнуть, потихоньку обрасти хламом, отдать ребенка в школу через дорогу.

кроме этого, с чисто финансовой точки зрения, есть огромная разница между куплей продажей своего жилья и инвестиционного. это - ремонт. стоимость ремонта в покупаемой квартире ранвна нулю. потому что купить и жить в чужом старом ремонте (если он есть) - это как носить трусы с секонд хенда: вроде никто и не видит, а противно. т.е. к стоимости метров нужно добавить ремонт. скромный такой, 500 за метр (в вашем дизайнерском - вся тысяча) с мебелью и техникой.

ну и аренду на минимум 2 года нужно добавить. полтора года - на откупиться и полгода минимум - на новый ремонт. про затраты на два переезда и двойные транзакционные издержки я даже не упоминаю.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 07:39

  adeges написав:
  airmax78 написав:Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.


Макс, харе заливать. В отличии от зрадио, я был на этом треде очень плотно в период ваших душевных терзаний 2014-2015 гг. когда вы жили за 12000 в 3х комнатной аренде на лукьяновке и сдавали голосеевскую прелесть, принять решение о продаже по сути инвестиционного, хотя возможно единственного актива кржн - это не то же самое, что купить для себя, под себя отремонтировать, вьехать. привыкнуть, потихоньку обрасти хламом, отдать ребенка в школу через дорогу.

кроме этого, с чисто финансовой точки зрения, есть огромная разница между куплей продажей своего жилья и инвестиционного. это - ремонт. стоимость ремонта в покупаемой квартире ранвна нулю. потому что купить и жить в чужом старом ремонте (если он есть) - это как носить трусы с секонд хенда: вроде никто и не видит, а противно. т.е. к стоимости метров нужно добавить ремонт. скромный такой, 500 за метр (в вашем дизайнерском - вся тысяча) с мебелью и техникой.

ну и аренду на минимум 2 года нужно добавить. полтора года - на откупиться и полгода минимум - на новый ремонт. про затраты на два переезда и двойные транзакционные издержки я даже не упоминаю.

Жизнь - боль. Фиксируем лося в 40% и еще 500 баксов на квадрате на ремонт.
Шо ж Ви за ремонти такі робите, що при продажу вони коштують 0. І навіщо такий ремонт робити... і що це за потреби зо на 100% відрізняються від інших.
Всім процвітання!
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