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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 чер, 2020 08:09
airmax78 написав:
Обсуждать подпись Виталия - ну камон. Чел пришел на ветку о недвиге и забанил почти всех, кто хоть что-то полезное о недвиге пишет.
Тебе ще куди не йшло, а Натт - це вже перебор
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 29 чер, 2020 08:19
Первый написав: adeges написав: airmax78 написав:
Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.
А теперь посмотри на себя: сутками напролет вангуешь падение и сидишь на попе ровно. Рассуждаешь про какие-то органические продажи, навесы. Твой актив, купленный в 2011м за дурные деньги, вот-вот потеряет 40% своей стоимости. А ты сидишь и ничего не делаешь. Я этого не могу понять.
Макс, харе заливать. В отличии от зрадио, я был на этом треде очень плотно в период ваших душевных терзаний 2014-2015 гг. когда вы жили за 12000 в 3х комнатной аренде на лукьяновке и сдавали голосеевскую прелесть, принять решение о продаже по сути инвестиционного, хотя возможно единственного актива кржн - это не то же самое, что купить для себя, под себя отремонтировать, вьехать. привыкнуть, потихоньку обрасти хламом, отдать ребенка в школу через дорогу.
кроме этого, с чисто финансовой точки зрения, есть огромная разница между куплей продажей своего жилья и инвестиционного. это - ремонт. стоимость ремонта в покупаемой квартире ранвна нулю. потому что купить и жить в чужом старом ремонте (если он есть) - это как носить трусы с секонд хенда: вроде никто и не видит, а противно. т.е. к стоимости метров нужно добавить ремонт. скромный такой, 500 за метр (в вашем дизайнерском - вся тысяча) с мебелью и техникой.
ну и аренду на минимум 2 года нужно добавить. полтора года - на откупиться и полгода минимум - на новый ремонт. про затраты на два переезда и двойные транзакционные издержки я даже не упоминаю.
Шо ж Ви за ремонти такі робите, що при продажу вони коштують 0. І навіщо такий ремонт робити... і що це за потреби зо на 100% відрізняються від інших.
При чем здесь стоимость моего ремонта к общей экономике процесса? Я где то писал про ремонт в квартире, которая продается?
и к слову да, ремонты и вкусы - очень разные. в частности в этом треде за последние пару месяцев пару раз это очень детально проявлялось
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:12
2 adges
Та не хвилюйтесь так.
Лось на 40% так лось. Я ж Вас не вмовляю.
Подивіться навколо себе. Невже не тре нічого оновити? Як пишуть форумні ЛОМи нерухомість здешеває на 40-50% за рік. Це шанс оновити безкоштовно. І зробити ще краще ніж є. Всього навсього познімати рік на умовній бесарабці. Тим більше, що Ломи пишуть що оренда зараз за їжу:-)
Всім процвітання!
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