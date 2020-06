Додано: Пон 29 чер, 2020 08:19

Первый написав: adeges написав: airmax78 написав: Это не контр-аргумент, это логичный вопрос. В 2015м я поверил в падение. Что я сделал? Продал, не обращая внимания на лося. В 2017м поверил в рост. Что я сделал? Купил, не обращая внимания на то, что цена уже подросла.

Макс, харе заливать. В отличии от зрадио, я был на этом треде очень плотно в период ваших душевных терзаний 2014-2015 гг. когда вы жили за 12000 в 3х комнатной аренде на лукьяновке и сдавали голосеевскую прелесть, принять решение о продаже по сути инвестиционного, хотя возможно единственного актива кржн - это не то же самое, что купить для себя, под себя отремонтировать, вьехать. привыкнуть, потихоньку обрасти хламом, отдать ребенка в школу через дорогу.



кроме этого, с чисто финансовой точки зрения, есть огромная разница между куплей продажей своего жилья и инвестиционного. это - ремонт. стоимость ремонта в покупаемой квартире ранвна нулю. потому что купить и жить в чужом старом ремонте (если он есть) - это как носить трусы с секонд хенда: вроде никто и не видит, а противно. т.е. к стоимости метров нужно добавить ремонт. скромный такой, 500 за метр (в вашем дизайнерском - вся тысяча) с мебелью и техникой.



Шо ж Ви за ремонти такі робите, що при продажу вони коштують 0. І навіщо такий ремонт робити... і що це за потреби зо на 100% відрізняються від інших. Шо ж Ви за ремонти такі робите, що при продажу вони коштують 0. І навіщо такий ремонт робити... і що це за потреби зо на 100% відрізняються від інших.



При чем здесь стоимость моего ремонта к общей экономике процесса? Я где то писал про ремонт в квартире, которая продается?



и к слову да, ремонты и вкусы - очень разные. в частности в этом треде за последние пару месяцев пару раз это очень детально проявлялось При чем здесь стоимость моего ремонта к общей экономике процесса? Я где то писал про ремонт в квартире, которая продается?и к слову да, ремонты и вкусы - очень разные. в частности в этом треде за последние пару месяцев пару раз это очень детально проявлялось

