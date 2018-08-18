Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Скоріш за все, падіння цін на нерухомість на західних ринках призведе до подальший проблем в банків, можливо до банкрутства. Схоже вони проходили в 2007-2008 роках, тому будуть заливати ринок баблом. Але манюпас, який сподівається отоваритись іпотекою на низу ринка, імхо побачить лише заячий .єр Багаті богатіють, бідні бідніють. Так було і буде
Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.
Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!