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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4563456445654566

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

  Первый написав:
  flyman написав:глянув оренду в Бучі, як було, так і є 6000 грн, є кілька за 5500 грн, кімнати 2000 і 2500 грн, все як кілька років тому
Де ріст?


На заборі теж пишуть. В Британії упала видача кредитів. В Бучі за їжу, за умови що є субсидія.

Несмешная заезженная ирония.
Если в хотелках те же цены,это:
1. Точно нет роста (что вам и сказали)
2. Вероятно есть снижение при предметном общении.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:31

  Hotab написав:
  Первый написав:
  flyman написав:глянув оренду в Бучі, як було, так і є 6000 грн, є кілька за 5500 грн, кімнати 2000 і 2500 грн, все як кілька років тому
Де ріст?


На заборі теж пишуть. В Британії упала видача кредитів. В Бучі за їжу, за умови що є субсидія.

Несмешная заезженная ирония.
Если в хотелках те же цены,это:
1. Точно нет роста (что вам и сказали)
2. Вероятно есть снижение при предметном общении.


Це просто треш. ДЕ Я ПИСАВ ЩО ОЧІКУЮ РІСТ ОРЕНДИ ТА ЩЕ Й ПЛЯТЬ В БУЧІ?

Що за ідіотизм?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:36

  Первый написав:
Це просто треш. ДЕ Я ПИСАВ ЩО ОЧІКУЮ РІСТ ОРЕНДИ ТА ЩЕ Й ПЛЯТЬ В БУЧІ?

Що за ідіотизм?


ну так если вы не за обвал - значч вы растишка, рыл и на подтанцовке у шаромыг(с)
шо, классику забыли уже? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:37

  zРадио написав:Выдача ипотечных кредитов в Британии обрушилась на 90% по сравнению с февралем, несмотря на снижение средней стоимости обслуживания на 24%. Нужно просто снизить ставки (с) ага...

Зображення

https://www.bankofengland.co.uk/statist ... 0/may-2020


  change_pm написав:...Схоже відбувається в Англії, де найбільший гравець на ринку іпотеки підняв мінімальний депозит в 3 рази.


Mortgage lender sets 15% level to help protect customers from negative equity

https://www.theguardian.com/business/20 ... ime-buyers
  change_pm написав:Скоріш за все, падіння цін на нерухомість на західних ринках призведе до подальший проблем в банків, можливо до банкрутства.
Схоже вони проходили в 2007-2008 роках, тому будуть заливати ринок баблом. Але манюпас, який сподівається отоваритись іпотекою на низу ринка, імхо побачить лише заячий .єр :lol:
Багаті богатіють, бідні бідніють. Так було і буде :(


Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.

Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля :!:
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:3х законов трибеки.

Можна їх ще раз написати, бо я щось пропустив? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Це просто треш. ДЕ Я ПИСАВ ЩО ОЧІКУЮ РІСТ ОРЕНДИ ТА ЩЕ Й ПЛЯТЬ В БУЧІ?

Де я писав, що ви таке писав.
  Первый написав:Що за ідіотизм?

Звичайний такий ідіотизм по-первому: йумар про аренду за їжу, коли вам кажуть,що нема росту.
Hotab
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  #<1 ... 4563456445654566
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