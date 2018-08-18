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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4564456545664567>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

  Первый написав:
  flyman написав:глянув оренду в Бучі, як було, так і є 6000 грн, є кілька за 5500 грн, кімнати 2000 і 2500 грн, все як кілька років тому
Де ріст?


На заборі теж пишуть. В Британії упала видача кредитів. В Бучі за їжу, за умови що є субсидія.

Несмешная заезженная ирония.
Если в хотелках те же цены,это:
1. Точно нет роста (что вам и сказали)
2. Вероятно есть снижение при предметном общении.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:31

  Hotab написав:
  Первый написав:
  flyman написав:глянув оренду в Бучі, як було, так і є 6000 грн, є кілька за 5500 грн, кімнати 2000 і 2500 грн, все як кілька років тому
Де ріст?


На заборі теж пишуть. В Британії упала видача кредитів. В Бучі за їжу, за умови що є субсидія.

Несмешная заезженная ирония.
Если в хотелках те же цены,это:
1. Точно нет роста (что вам и сказали)
2. Вероятно есть снижение при предметном общении.


Це просто треш. ДЕ Я ПИСАВ ЩО ОЧІКУЮ РІСТ ОРЕНДИ ТА ЩЕ Й ПЛЯТЬ В БУЧІ?

Що за ідіотизм?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:36

  Первый написав:
Це просто треш. ДЕ Я ПИСАВ ЩО ОЧІКУЮ РІСТ ОРЕНДИ ТА ЩЕ Й ПЛЯТЬ В БУЧІ?

Що за ідіотизм?


ну так если вы не за обвал - значч вы растишка, рыл и на подтанцовке у шаромыг(с)
шо, классику забыли уже? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:3х законов трибеки.

Можна їх ще раз написати, бо я щось пропустив? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:53

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:3х законов трибеки.

Можна їх ще раз написати, бо я щось пропустив? :roll:

зробили всіх разом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:01

а откуда в жк чайка столько баклажанов?
я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже
у них там гнездо шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:24

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5001527#p5001527

  Вкладчик1234 написав:Угадай страну по фотографии.

(Одна из "европейских" столиц, июнь 2020)

Зображення

Зображення

https://www.facebook.com/igor.odnopozov/posts/2967397150025884


А Я про шо. Які 6000 грн за 4 стіни і два вікна в Бучі? За їжу, за наявності субсидії.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:27

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5001527#p5001527

  Вкладчик1234 написав:Угадай страну по фотографии.

(Одна из "европейских" столиц, июнь 2020)


париж
и?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:34

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:3х законов трибеки.

Можна їх ще раз написати, бо я щось пропустив? :roll:
я дословно не помню, примерно каждый закомплексованный провинициал мечтает иметь недвижимость в Киеве, потому что в Киеве солнце ярче, трава зеленее, колбаса вкуснее, есть крутая работа баристой, риелтором или парикмахером. И вообще Киев - центр украинского мироздания, поэтому киевский бетон - мировой эталон стабильности и доходности.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:а откуда в жк чайка столько баклажанов?
я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже
у них там гнездо шоль?
Сорян, но кто такие баклажаны, и почему они должны глаза при встрече опускать?
Faceless
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  #<1 ... 4564456545664567>
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