Несмешная заезженная ирония.
Если в хотелках те же цены,это:
1. Точно нет роста (что вам и сказали)
2. Вероятно есть снижение при предметном общении.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16
Несмешная заезженная ирония.
Если в хотелках те же цены,это:
1. Точно нет роста (что вам и сказали)
2. Вероятно есть снижение при предметном общении.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:31
Це просто треш. ДЕ Я ПИСАВ ЩО ОЧІКУЮ РІСТ ОРЕНДИ ТА ЩЕ Й ПЛЯТЬ В БУЧІ?
Що за ідіотизм?
Всім процвітання!
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:36
ну так если вы не за обвал - значч вы растишка, рыл и на подтанцовке у шаромыг(с)
шо, классику забыли уже?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:53
зробили всіх разом
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:01
а откуда в жк чайка столько баклажанов?
я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже
у них там гнездо шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:24
А Я про шо. Які 6000 грн за 4 стіни і два вікна в Бучі? За їжу, за наявності субсидії.
Всім процвітання!
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:27
париж
и?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:34
я дословно не помню, примерно каждый закомплексованный провинициал мечтает иметь недвижимость в Киеве, потому что в Киеве солнце ярче, трава зеленее, колбаса вкуснее, есть крутая работа баристой, риелтором или парикмахером. И вообще Киев - центр украинского мироздания, поэтому киевский бетон - мировой эталон стабильности и доходности.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сорян, но кто такие баклажаны, и почему они должны глаза при встрече опускать?
|