чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон
ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:04
чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон
ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:14
Подгорает! Покажите обрушение на 90% хотя бы еще в одном секторе потребления из тех, которые не закрывались законодательно на карантин! Потому что ни банки, ни агентства недвижимости никто директивно не закрывал! Они работали по собственному усмотрению. И если предпочли остаться закрытыми, на то были рыночные причины!
PS: подсказочка вам - самым близким по размеру падения окажется рынок продаж авто. И это еще одно подтверждение обвала спроса на крупные приобретения, связанного с беспрецедентными потребительскими страхами, а не техническим закрытием офисов продаж.
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16
И вы, что-ли, про "атложеный спрос"? Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.
Что касается банковского кризиса - думаю, что его этот кризис не заденет так сильно, как в 2008-м. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и центральные банки озабочены контролем прошлых фак-апов и не видят новых. Последний Fed stress-test показал неплохую устойчивость крупнейших банков США (тех самых, которые "too big to fail"). В основном, за счет увеличения нормативов по резервированию.
Я думаю, что текущий кризис больше всего ударит по классическим отраслям реального сектора - банковские дефолты заменят корпоративные. Некоторые индустрии ждет долгосрочное падение (туризм, авиация, автомобилестроение, сфера не-диджитальных развлечений, спорт, флэт- и кар-шеринг, консалтинг). А, например, офлайн-ритейл - потеря части бизнеса насовсем...
|