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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4564456545664567

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:04

  Faceless написав:
kingkongovets написав:а откуда в жк чайка столько баклажанов?
я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже
у них там гнездо шоль?
Сорян, но кто такие баклажаны, и почему они должны глаза при встрече опускать?


чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон
ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:14

  Richi написав:Вы извините, но зачем всякую хрень сюда тащить? Ну конечно обрушилась - карантин был в стране. 90% бизнесов обрушилось в этот период. Вы же хотите быть объективным?


Подгорает! Покажите обрушение на 90% хотя бы еще в одном секторе потребления из тех, которые не закрывались законодательно на карантин! Потому что ни банки, ни агентства недвижимости никто директивно не закрывал! Они работали по собственному усмотрению. И если предпочли остаться закрытыми, на то были рыночные причины!

PS: подсказочка вам - самым близким по размеру падения окажется рынок продаж авто. И это еще одно подтверждение обвала спроса на крупные приобретения, связанного с беспрецедентными потребительскими страхами, а не техническим закрытием офисов продаж.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16

  change_pm написав:Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.

Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля :!:


И вы, что-ли, про "атложеный спрос"? :D Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.

Что касается банковского кризиса - думаю, что его этот кризис не заденет так сильно, как в 2008-м. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и центральные банки озабочены контролем прошлых фак-апов и не видят новых. Последний Fed stress-test показал неплохую устойчивость крупнейших банков США (тех самых, которые "too big to fail"). В основном, за счет увеличения нормативов по резервированию.

Я думаю, что текущий кризис больше всего ударит по классическим отраслям реального сектора - банковские дефолты заменят корпоративные. Некоторые индустрии ждет долгосрочное падение (туризм, авиация, автомобилестроение, сфера не-диджитальных развлечений, спорт, флэт- и кар-шеринг, консалтинг). А, например, офлайн-ритейл - потеря части бизнеса насовсем...

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  #<1 ... 4564456545664567
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