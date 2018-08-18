чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон
ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:04
чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон
ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:14
Подгорает! Покажите обрушение на 90% хотя бы еще в одном секторе потребления из тех, которые не закрывались законодательно на карантин! Потому что ни банки, ни агентства недвижимости никто директивно не закрывал! Они работали по собственному усмотрению. И если предпочли остаться закрытыми, на то были рыночные причины!
PS: подсказочка вам - самым близким по размеру падения окажется рынок продаж авто. И это еще одно подтверждение обвала спроса на крупные приобретения, связанного с беспрецедентными потребительскими страхами, а не техническим закрытием офисов продаж.
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16
И вы, что-ли, про "атложеный спрос"? Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.
Что касается банковского кризиса - думаю, что его этот кризис не заденет так сильно, как в 2008-м. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и центральные банки озабочены контролем прошлых фак-апов и не видят новых. Последний Fed stress-test показал неплохую устойчивость крупнейших банков США (тех самых, которые "too big to fail"). В основном, за счет увеличения нормативов по резервированию.
Я думаю, что текущий кризис больше всего ударит по классическим отраслям реального сектора - банковские дефолты заменят корпоративные. Некоторые индустрии ждет долгосрочное падение (туризм, авиация, автомобилестроение, сфера не-диджитальных развлечений, спорт, флэт- и кар-шеринг, консалтинг). А, например, офлайн-ритейл - потеря части бизнеса насовсем...
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:36
Вы совсем упоротый? Да ВСЕ провалились на 90% кроме медицины, продуктовых и автосервисов. Медицина вероятно тоже провалилась, т.к. были отменены все плановые операции в ожидании пациентов с ковит, но работали. Автосервисы так же работали, но заказов на капитальные работы не было - так подшаманить, чтобы машина могла передвигаться. В целом, многие работали, но с большим провалом и ограничениями.
Вы где были во время острой фазы карантина? Зачем сейчас ``дурака`` включать?
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:58
Эмоциональная и пустая речь. В отношении кого-то другого, может, и прокатило бы, но не в отношении меня!
АЗС - падение на 20%;
Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда);
Товары для дома и строительства - падение на 10%;
Автопродажи - падение на 50%.
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:06
Ніяким чином! В Англії навіть все будівництво стало. Десь з середини квітня почались роботи з урахуванням всіх стандартів безпеки.
В мене претензія до вашого висновку:
- навіть зниження ставки не зупинило падіння видачи іпотечних кредитів на 90% в ЮК.
Звичайно не зупинило, тому що всі тупо сиділи по домам і було заборонено оглядати нерухомість.
10% які відрапортовали, то скоріш за все до локдауну данні + можливо! продажі "котлованів", коли нерухомість не оглядають і всі маніпуляції можна провести в онлайн.
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:19
Richi
та харош уже вестись на зраду, он тут извращается в словоблудии и ничего больше
самый лучший метод против тролля и флудера - игнор
или вы тоже здесь для дискуссий о глобальном?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 чер, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:20
Есть фактор для роста.
Когда денег меньше, то лучше сидеть в своем, чем в съемном.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47329 ... ostaty-nbu
Табличка "сарказм".
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:32
я думаю, Зекоманді сподобалося,
спочатку 3 тижні карантин,
потім ще трохи,
потім до 22 червня,
потім до 31 липня і так далі,
а що, фонд боротьби з коронавірусом іде на "ремонт доріг",
на папері малюєть ріст мін. з.п.,
і ще багато чудес чекає в шмигономіці,
але КРЖН тільки в ріст, бо решта падає, а бетон Києва - тиха гавань від будь-яких потрясінь.
Забув, ще ж після краху Аркади і Укрбуда дефіцит житла, ще один фактор росту.
п.с.
а куди подівся космонавт в скафандрі?
https://fi202x.blogspot.com/
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