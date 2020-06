Додано: Пон 29 чер, 2020 15:04

Faceless написав: kingkongovets написав: а откуда в жк чайка столько баклажанов?

я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже

Faceless написав: kingkongovets написав: а откуда в жк чайка столько баклажанов?

я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже

у них там гнездо шоль? Сорян, но кто такие баклажаны, и почему они должны глаза при встрече опускать?



чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон

ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргонранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет

