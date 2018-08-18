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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4564456545664567

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:04

  Faceless написав:
kingkongovets написав:а откуда в жк чайка столько баклажанов?
я прям в шоке от их количества и они там не особо и глаза при встрече опускают уже
у них там гнездо шоль?
Сорян, но кто такие баклажаны, и почему они должны глаза при встрече опускать?


чернокожие, которые ведут себя уже абсолютно без должного уважения к местным жителям и законам страны пребывания - простите за жаргон
ранее на замечания они реагировали вполне адекватно, теперь - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:14

  Richi написав:Вы извините, но зачем всякую хрень сюда тащить? Ну конечно обрушилась - карантин был в стране. 90% бизнесов обрушилось в этот период. Вы же хотите быть объективным?


Подгорает! Покажите обрушение на 90% хотя бы еще в одном секторе потребления из тех, которые не закрывались законодательно на карантин! Потому что ни банки, ни агентства недвижимости никто директивно не закрывал! Они работали по собственному усмотрению. И если предпочли остаться закрытыми, на то были рыночные причины!

PS: подсказочка вам - самым близким по размеру падения окажется рынок продаж авто. И это еще одно подтверждение обвала спроса на крупные приобретения, связанного с беспрецедентными потребительскими страхами, а не техническим закрытием офисов продаж.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16

  change_pm написав:Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.

Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля :!:


И вы, что-ли, про "атложеный спрос"? :D Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.

Что касается банковского кризиса - думаю, что его этот кризис не заденет так сильно, как в 2008-м. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и центральные банки озабочены контролем прошлых фак-апов и не видят новых. Последний Fed stress-test показал неплохую устойчивость крупнейших банков США (тех самых, которые "too big to fail"). В основном, за счет увеличения нормативов по резервированию.

Я думаю, что текущий кризис больше всего ударит по классическим отраслям реального сектора - банковские дефолты заменят корпоративные. Некоторые индустрии ждет долгосрочное падение (туризм, авиация, автомобилестроение, сфера не-диджитальных развлечений, спорт, флэт- и кар-шеринг, консалтинг). А, например, офлайн-ритейл - потеря части бизнеса насовсем...

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:36

  zРадио написав:
  Richi написав:Вы извините, но зачем всякую хрень сюда тащить? Ну конечно обрушилась - карантин был в стране. 90% бизнесов обрушилось в этот период. Вы же хотите быть объективным?


Подгорает! Покажите обрушение на 90% хотя бы еще в одном секторе потребления из тех, которые не закрывались законодательно на карантин! Потому что ни банки, ни агентства недвижимости никто директивно не закрывал! Они работали по собственному усмотрению. И если предпочли остаться закрытыми, на то были рыночные причины!

PS: подсказочка вам - самым близким по размеру падения окажется рынок продаж авто. И это еще одно подтверждение обвала спроса на крупные приобретения, связанного с беспрецедентными потребительскими страхами, а не техническим закрытием офисов продаж.

Вы совсем упоротый? Да ВСЕ провалились на 90% кроме медицины, продуктовых и автосервисов. Медицина вероятно тоже провалилась, т.к. были отменены все плановые операции в ожидании пациентов с ковит, но работали. Автосервисы так же работали, но заказов на капитальные работы не было - так подшаманить, чтобы машина могла передвигаться. В целом, многие работали, но с большим провалом и ограничениями.
Вы где были во время острой фазы карантина? Зачем сейчас ``дурака`` включать?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:58

  Richi написав:Вы совсем упоротый? Да ВСЕ провалились на 90% кроме медицины, продуктовых и автосервисов. Медицина вероятно тоже провалилась, т.к. были отменены все плановые операции в ожидании пациентов с ковит, но работали. Автосервисы так же работали, но заказов на капитальные работы не было - так подшаманить, чтобы машина могла передвигаться. В целом, многие работали, но с большим провалом и ограничениями.
Вы где были во время острой фазы карантина? Зачем сейчас ``дурака`` включать?


Эмоциональная и пустая речь. В отношении кого-то другого, может, и прокатило бы, но не в отношении меня!

АЗС - падение на 20%;
Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда);
Товары для дома и строительства - падение на 10%;
Автопродажи - падение на 50%.

https://q.rating.zone/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:06

  zРадио написав:
  change_pm написав:Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.

Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля :!:


И вы, что-ли, про "атложеный спрос"? :D Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.


Ніяким чином! В Англії навіть все будівництво стало. Десь з середини квітня почались роботи з урахуванням всіх стандартів безпеки.

В мене претензія до вашого висновку:
- навіть зниження ставки не зупинило падіння видачи іпотечних кредитів на 90% в ЮК.

Звичайно не зупинило, тому що всі тупо сиділи по домам і було заборонено оглядати нерухомість.

10% які відрапортовали, то скоріш за все до локдауну данні + можливо! продажі "котлованів", коли нерухомість не оглядають і всі маніпуляції можна провести в онлайн.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:19

Richi
та харош уже вестись на зраду, он тут извращается в словоблудии и ничего больше
самый лучший метод против тролля и флудера - игнор
или вы тоже здесь для дискуссий о глобальном? :mrgreen:

  zРадио написав:КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном.
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 чер, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:20

Есть фактор для роста.
Когда денег меньше, то лучше сидеть в своем, чем в съемном.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47329 ... ostaty-nbu

Табличка "сарказм".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:32

  Hotab написав:Есть фактор для роста.
Когда денег меньше, то лучше сидеть в своем, чем в съемном.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47329 ... ostaty-nbu

Табличка "сарказм".

я думаю, Зекоманді сподобалося,
спочатку 3 тижні карантин,
потім ще трохи,
потім до 22 червня,
потім до 31 липня і так далі,
а що, фонд боротьби з коронавірусом іде на "ремонт доріг",
на папері малюєть ріст мін. з.п.,
і ще багато чудес чекає в шмигономіці,
але КРЖН тільки в ріст, бо решта падає, а бетон Києва - тиха гавань від будь-яких потрясінь.
Забув, ще ж після краху Аркади і Укрбуда дефіцит житла, ще один фактор росту.

п.с.
а куди подівся космонавт в скафандрі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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