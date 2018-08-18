Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16

change_pm написав: Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.



Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля

И вы, что-ли, про "атложеный спрос"?Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.Что касается банковского кризиса - думаю, что его этот кризис не заденет так сильно, как в 2008-м. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и центральные банки озабочены контролем прошлых фак-апов и не видят новых. Последний Fed stress-test показал неплохую устойчивость крупнейших банков США (тех самых, которые "too big to fail"). В основном, за счет увеличения нормативов по резервированию.Я думаю, что текущий кризис больше всего ударит по классическим отраслям реального сектора - банковские дефолты заменят корпоративные. Некоторые индустрии ждет долгосрочное падение (туризм, авиация, автомобилестроение, сфера не-диджитальных развлечений, спорт, флэт- и кар-шеринг, консалтинг). А, например, офлайн-ритейл - потеря части бизнеса насовсем...