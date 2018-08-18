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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:41
Задача з зірочкою*)))
Як думаєте, я більше буду злитись на те, якщо Зе не вдасться зробити іпотеку під 10%, чи на те, що восени-взимку ціни на новобуди полізуть вгору хоча б на тих же 10%
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:19
Падение доходов не способствует рациональному желанию делать крупные покупки, как бы потом на кильке с перловкой не сидеть. Если вы это осознаете, то в 20-22 годам про недвижимость думать не будете, даже если у вас есть 30% для первого взноса. Дайте возможность тем у кого невостребованные экономикой миллионы, пристроить их в бетон.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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