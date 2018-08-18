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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4565456645674568

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:41

Задача з зірочкою*)))

Як думаєте, я більше буду злитись на те, якщо Зе не вдасться зробити іпотеку під 10%, чи на те, що восени-взимку ціни на новобуди полізуть вгору хоча б на тих же 10% :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:19

  Долярчик написав:Як думаєте, я більше буду злитись на те, якщо Зе не вдасться зробити іпотеку під 10%, чи на те, що восени-взимку ціни на новобуди полізуть вгору хоча б на тих же 10% :?:
Падение доходов не способствует рациональному желанию делать крупные покупки, как бы потом на кильке с перловкой не сидеть. Если вы это осознаете, то в 20-22 годам про недвижимость думать не будете, даже если у вас есть 30% для первого взноса. Дайте возможность тем у кого невостребованные экономикой миллионы, пристроить их в бетон.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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  #<1 ... 4565456645674568
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