Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Ви ж розумієте, що % тут не так зіграла, як те що я навів вище + корона локдаун. Тупо не працювали агенства нерухомості, не відбувались оглядини нерухомості.
Всі сиділи вдома і пили пиво, і готувались світкувати виграш Ліверпуля
И вы, что-ли, про "атложеный спрос"? Ну ок, посмотрим на июнь. Хотя последние замеры consumer confidence печалят... после легкого майского подъема - снова на поиск нового дна почти во всех странах.
Что касается банковского кризиса - думаю, что его этот кризис не заденет так сильно, как в 2008-м. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и центральные банки озабочены контролем прошлых фак-апов и не видят новых. Последний Fed stress-test показал неплохую устойчивость крупнейших банков США (тех самых, которые "too big to fail"). В основном, за счет увеличения нормативов по резервированию.
Я думаю, что текущий кризис больше всего ударит по классическим отраслям реального сектора - банковские дефолты заменят корпоративные. Некоторые индустрии ждет долгосрочное падение (туризм, авиация, автомобилестроение, сфера не-диджитальных развлечений, спорт, флэт- и кар-шеринг, консалтинг). А, например, офлайн-ритейл - потеря части бизнеса насовсем...
Richi написав:Вы извините, но зачем всякую хрень сюда тащить? Ну конечно обрушилась - карантин был в стране. 90% бизнесов обрушилось в этот период. Вы же хотите быть объективным?
Подгорает! Покажите обрушение на 90% хотя бы еще в одном секторе потребления из тех, которые не закрывались законодательно на карантин! Потому что ни банки, ни агентства недвижимости никто директивно не закрывал! Они работали по собственному усмотрению. И если предпочли остаться закрытыми, на то были рыночные причины!
PS: подсказочка вам - самым близким по размеру падения окажется рынок продаж авто. И это еще одно подтверждение обвала спроса на крупные приобретения, связанного с беспрецедентными потребительскими страхами, а не техническим закрытием офисов продаж.
Вы совсем упоротый? Да ВСЕ провалились на 90% кроме медицины, продуктовых и автосервисов. Медицина вероятно тоже провалилась, т.к. были отменены все плановые операции в ожидании пациентов с ковит, но работали. Автосервисы так же работали, но заказов на капитальные работы не было - так подшаманить, чтобы машина могла передвигаться. В целом, многие работали, но с большим провалом и ограничениями. Вы где были во время острой фазы карантина? Зачем сейчас ``дурака`` включать?
Richi написав:Вы совсем упоротый? Да ВСЕ провалились на 90% кроме медицины, продуктовых и автосервисов. Медицина вероятно тоже провалилась, т.к. были отменены все плановые операции в ожидании пациентов с ковит, но работали. Автосервисы так же работали, но заказов на капитальные работы не было - так подшаманить, чтобы машина могла передвигаться. В целом, многие работали, но с большим провалом и ограничениями. Вы где были во время острой фазы карантина? Зачем сейчас ``дурака`` включать?
Эмоциональная и пустая речь. В отношении кого-то другого, может, и прокатило бы, но не в отношении меня!
АЗС - падение на 20%; Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда); Товары для дома и строительства - падение на 10%; Автопродажи - падение на 50%.
я думаю, Зекоманді сподобалося, спочатку 3 тижні карантин, потім ще трохи, потім до 22 червня, потім до 31 липня і так далі, а що, фонд боротьби з коронавірусом іде на "ремонт доріг", на папері малюєть ріст мін. з.п., і ще багато чудес чекає в шмигономіці, але КРЖН тільки в ріст, бо решта падає, а бетон Києва - тиха гавань від будь-яких потрясінь. Забув, ще ж після краху Аркади і Укрбуда дефіцит житла, ще один фактор росту.
Долярчик написав:Як думаєте, я більше буду злитись на те, якщо Зе не вдасться зробити іпотеку під 10%, чи на те, що восени-взимку ціни на новобуди полізуть вгору хоча б на тих же 10%
Падение доходов не способствует рациональному желанию делать крупные покупки, как бы потом на кильке с перловкой не сидеть. Если вы это осознаете, то в 20-22 годам про недвижимость думать не будете, даже если у вас есть 30% для первого взноса. Дайте возможность тем у кого невостребованные экономикой миллионы, пристроить их в бетон.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное. Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея. "Денег просто нет"(С)