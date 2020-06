Додано: Пон 29 чер, 2020 16:19

Richi

та харош уже вестись на зраду, он тут извращается в словоблудии и ничего больше

самый лучший метод против тролля и флудера - игнор

или вы тоже здесь для дискуссий о глобальном?



zРадио написав: КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. КРЖН для меня не представляет инвестиционного интереса. Я здесь искал интеллектуальной реализации, посчитав, что именно эта ветка подходит больше всего для дискуссии о глобальном. та харош уже вестись на зраду, он тут извращается в словоблудии и ничего большесамый лучший метод против тролля и флудера - игнорили вы тоже здесь для дискуссий о глобальном?

Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 чер, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.