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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4566456745684569>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попались на глаза анекдоты по теме ветки
***********************************************************************************
"Вчера был найден труп агента по недвижимости, в тихом, спокойном, очень зеленом районе с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро..."
***********************************************************************************
"За тексты объявлений некоторых риэлторов будут жарить в котлах. В светлых, уютных, просторных котлах, с тихими и спокойными соседями"
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:34

  Damien написав:
  zРадио написав:АЗС - падение на 20%;
Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда);
Товары для дома и строительства - падение на 10%;
Автопродажи - падение на 50%.

https://q.rating.zone/

ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное.
Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея.
"Денег просто нет"(С)

инфа полезная, если вы другу доверяете. но это конкретно у него (или +несколько коллег, с которыми тесно общается), а в целом по отрасли? нужно понимать, что в электронике без статистики розетки цифра может быть не репрезентативной.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:44

      vitaliian написав:
      Долярчик написав:Як думаєте, я більше буду злитись на те, якщо Зе не вдасться зробити іпотеку під 10%, чи на те, що восени-взимку ціни на новобуди полізуть вгору хоча б на тих же 10% :?:
    Падение доходов не способствует рациональному желанию делать крупные покупки, как бы потом на кильке с перловкой не сидеть. Если вы это осознаете, то в 20-22 годам про недвижимость думать не будете, даже если у вас есть 30% для первого взноса. Дайте возможность тем у кого невостребованные экономикой миллионы, пристроить их в бетон.

    То кажете, що взимку, я буду думати, як купити мішок перловки і бочку кільки, а не про іпотеку?
    Нє, ну я так тоді точно на наступні вибори не піду! :mrgreen:
    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
    Долярчик
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:48

      Damien написав:ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное.


    Спасибо за доверие! Хотя я не претендую на роль оракула, которому нужно верить - cкорее даю вводные для размышлений :D

      Damien написав:Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея.
    "Денег просто нет"(С)


    Хм... Интересный инсайд - статистики за июнь от фискалов пока нет. Но в целом по белому рынку (т.е. понятному ритейлу вроде Комфи, Фокстроту, Цитрусу и т.д.) такого грандиозного падения за апрель-май зафиксировано не было. А спор с оппонентом у нас был как раз о периоде строгого карантина.

    Интересно будет посмотреть на июньскую статистику по рынку...
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:01

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Блин, ну был на ветке ZZZ, давал интересную стату, но все его клевали, что без выводов. Он переобулся в Зрадио и стали одни выводы... Но лучше бы он их оставил при себе и давал просто статистику :(
    Сетевая гигиена: не переходить на личности
    Loft
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:18

    Loft , Влад как раз предъявляет, что нет выводов.
    Но я понял, орава рылов и лендлордов клюют тут всех, кто ставит под сомнение святость и вечную ценность киевского бетона .
    При этом дружно друг друга нахваливают,что это именно они , и только они,говорят по теме, а все вокруг бесполезные))
    Hotab
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:19

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Долярчик написав:То кажете, що взимку, я буду думати, як купити мішок перловки і бочку кільки, а не про іпотеку?
    Нє, ну я так тоді точно на наступні вибори не піду!
    думайте как сохранить котлету чтобы не сидеть на кильке с перловкой. Когда экономика падает заработать невозможно, потому что добавленная стоимость стремится в минус. В первую очередь страдают низкооборачиваемые товарные группы. Когда начнется рост тогда покупайте квартиры и другие активы. Выборы конкретно здесь не причем, цены а недвижимость падают по всему миру потому что снижается её инвестпривлекательность. Как и % по депозиту. Доходность всех активов взаимосвязана, думаете если с депозитами всё плохо то с недвижимостью всё хорошо? Если хранить депозит в валюте вы хоть немного (2-3%) но заработаете, а в недвижимости можете потерять 10-30% от первоначальной стоимости, кроме того недвижимость требует затрат на обслуживание (комуналь, налоги, ремонт).
    Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 29 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:22

    Hotab: длб детектед

    2all: инсайд из самого логова зелени - решайте все вопросы до местных выборов
    потом пздц гарантируют даже они
    надобранич
    Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:24

      Damien написав:
      zРадио написав:АЗС - падение на 20%;
    Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда);
    Товары для дома и строительства - падение на 10%;
    Автопродажи - падение на 50%.

    https://q.rating.zone/

    ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное.
    Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея.
    "Денег просто нет"(С)

    інфа від знайомого адвоката: в малого бізнеса грошей геть нема, ніщеброди
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    Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:28

      kingkongovets написав:Hotab: длбд детектед

    2all: инсайд из самого логова зелени - решайте все вопросы до местных выборов
    потом пздц гарантируют даже они
    надобранич

    ккц: взяти бетон КРЖН до виборів, бо потім зелений ппц?
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