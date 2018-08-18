Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Попались на глаза анекдоты по теме ветки *********************************************************************************** "Вчера был найден труп агента по недвижимости, в тихом, спокойном, очень зеленом районе с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро..." *********************************************************************************** "За тексты объявлений некоторых риэлторов будут жарить в котлах. В светлых, уютных, просторных котлах, с тихими и спокойными соседями"
ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное. Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея. "Денег просто нет"(С)
инфа полезная, если вы другу доверяете. но это конкретно у него (или +несколько коллег, с которыми тесно общается), а в целом по отрасли? нужно понимать, что в электронике без статистики розетки цифра может быть не репрезентативной.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Долярчик написав:Як думаєте, я більше буду злитись на те, якщо Зе не вдасться зробити іпотеку під 10%, чи на те, що восени-взимку ціни на новобуди полізуть вгору хоча б на тих же 10%
Падение доходов не способствует рациональному желанию делать крупные покупки, как бы потом на кильке с перловкой не сидеть. Если вы это осознаете, то в 20-22 годам про недвижимость думать не будете, даже если у вас есть 30% для первого взноса. Дайте возможность тем у кого невостребованные экономикой миллионы, пристроить их в бетон.
То кажете, що взимку, я буду думати, як купити мішок перловки і бочку кільки, а не про іпотеку? Нє, ну я так тоді точно на наступні вибори не піду!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Damien написав:ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное.
Спасибо за доверие! Хотя я не претендую на роль оракула, которому нужно верить - cкорее даю вводные для размышлений
Damien написав:Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея. "Денег просто нет"(С)
Хм... Интересный инсайд - статистики за июнь от фискалов пока нет. Но в целом по белому рынку (т.е. понятному ритейлу вроде Комфи, Фокстроту, Цитрусу и т.д.) такого грандиозного падения за апрель-май зафиксировано не было. А спор с оппонентом у нас был как раз о периоде строгого карантина.
Интересно будет посмотреть на июньскую статистику по рынку...
Loft , Влад как раз предъявляет, что нет выводов. Но я понял, орава рылов и лендлордов клюют тут всех, кто ставит под сомнение святость и вечную ценность киевского бетона . При этом дружно друг друга нахваливают,что это именно они , и только они,говорят по теме, а все вокруг бесполезные))
Долярчик написав:То кажете, що взимку, я буду думати, як купити мішок перловки і бочку кільки, а не про іпотеку? Нє, ну я так тоді точно на наступні вибори не піду!
думайте как сохранить котлету чтобы не сидеть на кильке с перловкой. Когда экономика падает заработать невозможно, потому что добавленная стоимость стремится в минус. В первую очередь страдают низкооборачиваемые товарные группы. Когда начнется рост тогда покупайте квартиры и другие активы. Выборы конкретно здесь не причем, цены а недвижимость падают по всему миру потому что снижается её инвестпривлекательность. Как и % по депозиту. Доходность всех активов взаимосвязана, думаете если с депозитами всё плохо то с недвижимостью всё хорошо? Если хранить депозит в валюте вы хоть немного (2-3%) но заработаете, а в недвижимости можете потерять 10-30% от первоначальной стоимости, кроме того недвижимость требует затрат на обслуживание (комуналь, налоги, ремонт).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 29 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное. Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея. "Денег просто нет"(С)
інфа від знайомого адвоката: в малого бізнеса грошей геть нема, ніщеброди