Damien написав:

zРадио написав: АЗС - падение на 20%;

Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда);

Товары для дома и строительства - падение на 10%;

Автопродажи - падение на 50%.



https://q.rating.zone/ АЗС - падение на 20%;Товары для дома и строительства - падение на 10%;Автопродажи - падение на 50%.

ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное.Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея."Денег просто нет"(С)