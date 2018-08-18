flyman это был бесплатный совет
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:30
flyman это был бесплатный совет
консультации платные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 чер, 2020 23:31
вы пришли к тем же выводам к которым пришёл и я когда их всех забанил, полезность ихней информации меньше нуля, а кавном обмазывают оппонентов щедро. Здесь давно не обсуждается кржн (конкретные плюсы и минусы локаций, обоснованность или неадекватность ценников), редко обсуждается финансовое положение застройщиков. Все скатилось к снобизму и обсуждению индивидуальных комплексов личности. Ветку пора переименовывать в "кто верит в святость киевского бетона".
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 29 чер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Пон 29 чер, 2020 23:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, кстати, хоть я с растишками чаще всего не согласен, но все же полезную инфу я только от них и получал. Просто она встречается раз на 100 постов. А вот обвалишки полезных идей по недвижке пока не принесли, ну разве что стата от ЗЗЗ была интересной
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Пон 29 чер, 2020 23:41
Интересно, как можно вести статистику, если та же Розетка - это не ООО"Розетка", а куча мелких ФОП на едином налоге? Не знаю точно что они именно на ЕН, но догадываюсь. А то, что каждый заказ из Розетки приходит от нового ФОПа - это факт
И скорее всего у Розетки перед налоговой есть некий план по сбору налогов. Как обычно это бывает - ты там крути как хочешь, но меньше такой-то прибыли в этом месяце отчет не принимается. Только в докарантинные времена условная Розетка выполняла этот план за неделю, а дальше все на единщиках. А теперь она его выполняет за месяц. Итог - продажи разные, а по статистике - одинаковые
Додано: Пон 29 чер, 2020 23:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в докарантинные годы мы за честную статистику платили тысячи уе . В бесплатную статистику я особо не верю, ни одна компания не признается конкурентам в проблемах с продажами. Все определяется по косвенным признакам, а в случае интернет-магазинов вообще не определяется отгрузка часто идет со складов партнеров, ассортимент на сайте может не соответствовать наличию товара, что можно одинаково интерпретировать как ажиотаж, либо как перебои с поставками из-за низкого спроса.
это у вас 86й уровень фильтрации потому что все растишки говорят что несмотря ни на что кржн и лэндлординг процветает, скоро наступит дефицит поэтому надо срочно вложится у бетое, нормальных предложений не, с 60-70куе в нищей стране нечего купить..
простой вопрос, если бы был спрос зачем было замораживать эврики и патриотики, чтобы деньги потенциальных инвесторов утекли к конкурентам?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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