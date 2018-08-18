Додано: Пон 29 чер, 2020 23:41

zРадио написав: Хм... Интересный инсайд - статистики за июнь от фискалов пока нет. Но в целом по белому рынку (т.е. понятному ритейлу вроде Комфи, Фокстроту, Цитрусу и т.д.) такого грандиозного падения за апрель-май зафиксировано не было. А спор с оппонентом у нас был как раз о периоде строгого карантина.



Интересно будет посмотреть на июньскую статистику по рынку... Хм... Интересный инсайд - статистики за июнь от фискалов пока нет. Но в целом порынку (т.е. понятному ритейлу вроде Комфи, Фокстроту, Цитрусу и т.д.) такого грандиозного падения за апрель-май зафиксировано не было. А спор с оппонентом у нас был как раз о периоде строгого карантина.Интересно будет посмотреть на июньскую статистику по рынку...

Интересно, как можно вести статистику, если та же Розетка - это не ООО"Розетка", а куча мелких ФОП на едином налоге? Не знаю точно что они именно на ЕН, но догадываюсь. А то, что каждый заказ из Розетки приходит от нового ФОПа - это фактИ скорее всего у Розетки перед налоговой есть некий план по сбору налогов. Как обычно это бывает - ты там крути как хочешь, но меньше такой-то прибыли в этом месяце отчет не принимается. Только в докарантинные времена условная Розетка выполняла этот план за неделю, а дальше все на единщиках. А теперь она его выполняет за месяц. Итог - продажи разные, а по статистике - одинаковые