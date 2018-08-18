Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Loft , Влад как раз предъявляет, что нет выводов. Но я понял, орава рылов и лендлордов клюют тут всех, кто ставит под сомнение святость и вечную ценность киевского бетона . При этом дружно друг друга нахваливают,что это именно они , и только они,говорят по теме, а все вокруг бесполезные))
вы пришли к тем же выводам к которым пришёл и я когда их всех забанил, полезность ихней информации меньше нуля, а кавном обмазывают оппонентов щедро. Здесь давно не обсуждается кржн (конкретные плюсы и минусы локаций, обоснованность или неадекватность ценников), редко обсуждается финансовое положение застройщиков. Все скатилось к снобизму и обсуждению индивидуальных комплексов личности. Ветку пора переименовывать в "кто верит в святость киевского бетона".
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 29 чер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Hotab написав:Loft , Влад как раз предъявляет, что нет выводов. Но я понял, орава рылов и лендлордов клюют тут всех, кто ставит под сомнение святость и вечную ценность киевского бетона . При этом дружно друг друга нахваливают,что это именно они , и только они,говорят по теме, а все вокруг бесполезные))
вы пришли к тем же выводам к которым пришёл и я когда их всех забанил, полезность ихней информации меньше нуля, а кавном обмазывают оппонентов щедро. Здесь давно не обсуждается кржн (конкретные плюсы и минусы локаций, обоснованность или неадекватность ценников), все скатилось к обсуждению индивидуальных комплексов, у кого что болит...
Ну, кстати, хоть я с растишками чаще всего не согласен, но все же полезную инфу я только от них и получал. Просто она встречается раз на 100 постов. А вот обвалишки полезных идей по недвижке пока не принесли, ну разве что стата от ЗЗЗ была интересной
zРадио написав:Хм... Интересный инсайд - статистики за июнь от фискалов пока нет. Но в целом по белому рынку (т.е. понятному ритейлу вроде Комфи, Фокстроту, Цитрусу и т.д.) такого грандиозного падения за апрель-май зафиксировано не было. А спор с оппонентом у нас был как раз о периоде строгого карантина.
Интересно будет посмотреть на июньскую статистику по рынку...
Интересно, как можно вести статистику, если та же Розетка - это не ООО"Розетка", а куча мелких ФОП на едином налоге? Не знаю точно что они именно на ЕН, но догадываюсь. А то, что каждый заказ из Розетки приходит от нового ФОПа - это факт И скорее всего у Розетки перед налоговой есть некий план по сбору налогов. Как обычно это бывает - ты там крути как хочешь, но меньше такой-то прибыли в этом месяце отчет не принимается. Только в докарантинные времена условная Розетка выполняла этот план за неделю, а дальше все на единщиках. А теперь она его выполняет за месяц. Итог - продажи разные, а по статистике - одинаковые
Damien написав:Интересно, как можно вести статистику, если та же Розетка - это не ООО"Розетка", а куча мелких ФОП на едином налоге? Не знаю точно что они именно на ЕН, но догадываюсь. А то, что каждый заказ из Розетки приходит от нового ФОПа - это факт
в докарантинные годы мы за честную статистику платили тысячи уе . В бесплатную статистику я особо не верю, ни одна компания не признается конкурентам в проблемах с продажами. Все определяется по косвенным признакам, а в случае интернет-магазинов вообще не определяется отгрузка часто идет со складов партнеров, ассортимент на сайте может не соответствовать наличию товара, что можно одинаково интерпретировать как ажиотаж, либо как перебои с поставками из-за низкого спроса.
Loft написав:Ну, кстати, хоть я с растишками чаще всего не согласен, но все же полезную инфу я только от них и получал.
это у вас 86й уровень фильтрации потому что все растишки говорят что несмотря ни на что кржн и лэндлординг процветает, скоро наступит дефицит поэтому надо срочно вложится у бетое, нормальных предложений не, с 60-70куе в нищей стране нечего купить..
простой вопрос, если бы был спрос зачем было замораживать эврики и патриотики, чтобы деньги потенциальных инвесторов утекли к конкурентам?
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian написав:это у вас 86й уровень фильтрации потому что все растишки говорят что несмотря ни на что кржн и лэндлординг процветает, скоро наступит дефицит поэтому надо срочно вложится у бетое, нормальных предложений не, с 60-70куе в нищей стране нечего купить..
Пошло деление на своих и чужих, растишек и обвалишек. Приведите пример, когда растишки утверждают, что будет расти. Все понимают, что кризис, непростые времена и что в большинстве сценариев недвижимость просядет. Аренда уже просела, особенно в Киеве. При этом я, например, не согласен с прогнозами, что все сложится в разы, сколько не мантрить. Поэтому правильней называть не растишки, а реалисты, которые трезво смотрят на ситуацию, и не даунишки, а мечтатели, надеющиеся что они за свои накопления смогут позволить значительно больше, чем вчера и смогут хорошо подняться на кризисе и пандемии.
vitaliian написав:это у вас 86й уровень фильтрации потому что все растишки говорят что несмотря ни на что кржн и лэндлординг процветает, скоро наступит дефицит поэтому надо срочно вложится у бетое, нормальных предложений не, с 60-70куе в нищей стране нечего купить..
Пошло деление на своих и чужих, растишек и обвалишек. Приведите пример, когда растишки утверждают, что будет расти. Все понимают, что кризис, непростые времена и что в большинстве сценариев недвижимость просядет. Аренда уже просела, особенно в Киеве. При этом я, например, не согласен с прогнозами, что все сложится в разы, сколько не мантрить. Поэтому правильней называть не растишки, а реалисты, которые трезво смотрят на ситуацию, и не даунишки, а мечтатели, надеющиеся что они за свои накопления смогут позволить значительно больше, чем вчера и смогут хорошо подняться на кризисе и пандемии.
Если бы вы еще меньше манипулировали этими "прогнозами, что все сложится в разы". Лично я прогнозов падения более, чем вдвое, здесь не встречал. И даже с ним не согласен. Я продолжаю настаивать на падении на 20-40% от пика. Если посмотреть на текущие цены продаваемых (а не бессмысленно экспонируемых) объектов, то снижение на 10% уже произошло. По вашему, дальнейшее падение на 11-33% (а по математике так и получается - можете пересчитать) выглядит настолько нереалистическим, что ваш глуповатый троллинг придется уместным?
PS: Damien, постараюсь завтра получить инсайд по динамике продаж Розетки
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 чер, 2020 01:10, всього редагувалось 2 разів.
ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное. Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея. "Денег просто нет"(С)
с чем он сравнивал с февралём? или может с декабрём 2019? весной, летом всегда спад - осенью и зимой пойдёт рост