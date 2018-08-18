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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 07:10
Что вам не нравится, дизайн интерьера или площадь квартиры?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:23
Vlad442 написав: vitaliian написав:
это у вас 86й уровень фильтрации потому что все растишки говорят что несмотря ни на что кржн и лэндлординг процветает, скоро наступит дефицит поэтому надо срочно вложится у бетое, нормальных предложений не, с 60-70куе в нищей стране нечего купить..
Пошло деление на своих и чужих, растишек и обвалишек. Приведите пример, когда растишки утверждают, что будет расти.
Все понимают, что кризис, непростые времена и что в большинстве сценариев недвижимость просядет. Аренда уже просела, особенно в Киеве. При этом я, например, не согласен с прогнозами, что все сложится в разы, сколько не мантрить.
Поэтому правильней называть не растишки, а реалисты, которые трезво смотрят на ситуацию, и не даунишки, а мечтатели, надеющиеся что они за свои накопления смогут позволить значительно больше, чем вчера и смогут хорошо подняться на кризисе и пандемии.
А тіньова економіка?
Растішки шатрали, що олія, бурштин, таксування, приготування кави одне одному - вельми вигідна справа!
Чому вони повтікали, наші світочі нації?
Не растішки, а якісь гавнюки.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:30
vitaliian написав: Hotab написав:Loft
, Влад как раз предъявляет, что нет выводов.
Но я понял, орава рылов и лендлордов клюют тут всех, кто ставит под сомнение святость и вечную ценность киевского бетона .
При этом дружно друг друга нахваливают,что это именно они , и только они,говорят по теме, а все вокруг бесполезные))
вы пришли к тем же выводам к которым пришёл и я когда их всех забанил, полезность ихней информации меньше нуля, а кавном обмазывают оппонентов щедро. Здесь давно не обсуждается кржн (конкретные плюсы и минусы локаций, обоснованность или неадекватность ценников), редко обсуждается финансовое положение застройщиков. Все скатилось к снобизму и обсуждению индивидуальных комплексов личности. Ветку пора переименовывать в "кто верит в святость киевского бетона".
О мій бог, вибач що не був корисним, і навів часточки тіні і сумнівів на чисті промені твоєї оракульної інформації.
Обіцяю так більше не робити.
Хотаб і зРадіо. Вибачте що потурбував думками про київський бітон. Більше ні в якому разі.
Решті кого нахвалюю - Ви всі молодці. У Вас все буде прекрасно, адже прийняті Вами рішення будуть правильними!
Ну і раз відбулося розмежування, то Я надіюсь зрозуміло для кого коротенький тиждень болі розпочато:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:40
Швейцарский бизнесмен не знает местных реалий.
Приедет в свою штаб квартиру когда будут гореть торфяники под Киевом,
вздохнет молодецкой грудья чадный воздух и все станет ясно.
Сбросит свою штаб квартиру за что дадут и перекреститься.
Сержик подхватит упавшее знамя.
Как раз после пи-деца который скоро наступит его катлеты хватит
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:40
Первый написав:
вибач що не був корисним
Не было такого ожидания, потому нет и огорчения.
Первый написав:
коротенький тиждень болі розпочато:
У мавпы с трубкой вместо сидушки?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:43
vitaliian написав: Damien написав:
Интересно, как можно вести статистику, если та же Розетка - это не ООО"Розетка", а куча мелких ФОП на едином налоге? Не знаю точно что они именно на ЕН, но догадываюсь. А то, что каждый заказ из Розетки приходит от нового ФОПа - это факт
в докарантинные годы мы за честную статистику платили тысячи уе . В бесплатную статистику я особо не верю, ни одна компания не признается конкурентам в проблемах с продажами. Все определяется по косвенным признакам, а в случае интернет-магазинов вообще не определяется отгрузка часто идет со складов партнеров, ассортимент на сайте может не соответствовать наличию товара, что можно одинаково интерпретировать как ажиотаж, либо как перебои с поставками из-за низкого спроса.
Loft написав:
Ну, кстати, хоть я с растишками чаще всего не согласен, но все же полезную инфу я только от них и получал.
это у вас 86й уровень фильтрации потому что все растишки говорят что несмотря ни на что кржн и лэндлординг процветает, скоро наступит дефицит поэтому надо срочно вложится у бетое, нормальных предложений не, с 60-70куе в нищей стране нечего купить..
простой вопрос, если бы был спрос зачем было замораживать эврики и патриотики, чтобы деньги потенциальных инвесторов утекли к конкурентам?
раніше було с 100куе в нищей стране нечего купить..
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:50
Просто форум не читає.
Всім для підняття настрою із паралельного світу. Пропозиції від мешканців на час пере підключення підстанції. Думки ЦА. Цитата
Знают же что очень много жителей работает на удаленке. Можно же было напрячься и организовать хоть бы на бульваре пару розеток, кофемашину вынести, не знаю. Сделать а-ля коворкинг на свежем воздухе. Сказать, мол извините за неудобства, но мы вот про вас подумали. И репутация бы выросла, и соседей бы сдружили.
Атмосфера, сложно вот чуток больше думать про нас, чем просто кинуть пуш с предупреждением?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:50
це буде краще, чи гірше чим у максіка?
яко краще, то що, жінка заклює?
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