RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4568456945704571

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:17

и о черных лебедях
https://petrimazepa.com/v_mid_ukrainy_p ... DlmRLB5ZxE
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 05.06.16
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:21

  airmax78 написав:В голове крутится только один вопрос: ЗАЧЕМ?! https://www.the-village.com.ua/village/ ... OhXPbL8yvs


Человек купил квартиру в Киеве. Вложил в недвижимость. И инвестиция, и для жизни. Если он поставил винный холодильник, явно он собирается жить не по нескольку дней в году. Посчитал дешевле, чем держать за собой круглый год номер в Хилтоне.
После этого он заказал ремонт в известной дизайнерской студии. Какие еще у него были варианты? Искать прораба на ОЛХ, или поспрашивать у знакомых хорошую бригаду и подвозить им материалы?
Vlad442
 
Повідомлень: 6921
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:23

  kingkongovets написав:и о черных лебедях
https://petrimazepa.com/v_mid_ukrainy_p ... DlmRLB5ZxE

На додаток можна навести новий закон про мобілізацію, про який всі вже забули.
Вчорашній призов резервістів в РФ.

Роздрай всередині країни, прояви непокори регіональної іліти і зрозуміти, що на Україну чекає в кінці 20 року і в 21 році.

зі. Взагалі, можна було б вже за 5 років зробити пару ракет і тихенько, показавши середній палець Буд.меморандуму направити їх на Москву, про що ім "сообщить в депеше"
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 30 чер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 03.02.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:24

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В голове крутится только один вопрос: ЗАЧЕМ?! https://www.the-village.com.ua/village/ ... OhXPbL8yvs


Человек купил квартиру в Киеве. Вложил в недвижимость. И инвестиция, и для жизни. Если он поставил винный холодильник, явно он собирается жить не по нескольку дней в году. Посчитал дешевле, чем держать за собой круглый год номер в Хилтоне.
После этого он заказал ремонт в известной дизайнерской студии. Какие еще у него были варианты? Искать прораба на ОЛХ, или поспрашивать у знакомых хорошую бригаду и подвозить им материалы?

Ось тут Макс і образився. Думав заробити, а заробив Махно!
change_pm
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 03.02.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alex_dvornichenko написав:Штаб квартира для секс туризма ) В Украине и в Киеве в частности, самые лучшие в соотношении качества и доступности красотки.

Смешно читать про соотношение цена/качество.
Не думаю, что в этом случае человек будет ездить в Украину (и вкладываться в недвижимость) чтобы сэкономить на секс услугах.
Vlad442
 
Повідомлень: 6921
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:30

  change_pm написав:Ось тут Макс і образився. Думав заробити, а заробив Махно!


там многие заработали - и шо с того?
настоящий джентльмен всегда платит по счетам(с)
но в Украине таких принято считать лохами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 05.06.16
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:33

  Vlad442 написав:
  alex_dvornichenko написав:Штаб квартира для секс туризма ) В Украине и в Киеве в частности, самые лучшие в соотношении качества и доступности красотки.

Смешно читать про соотношение цена/качество.
Не думаю, что в этом случае человек будет ездить в Украину (и вкладываться в недвижимость) чтобы сэкономить на секс услугах.

Смішно :lol: читати про це думку людини, яка навряд чи користувалась такими послугами в Швейцарії! Чи таки користувалась :?:
зі. Розумію, а погаваріть...
change_pm
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 03.02.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4568456945704571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1860, 1861, 1862
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18618 3055742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 22:21
vap
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198378
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14023
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18251)
30.06.2020 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.