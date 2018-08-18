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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:17
и о черных лебедях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:21
Человек купил квартиру в Киеве. Вложил в недвижимость. И инвестиция, и для жизни. Если он поставил винный холодильник, явно он собирается жить не по нескольку дней в году. Посчитал дешевле, чем держать за собой круглый год номер в Хилтоне.
После этого он заказал ремонт в известной дизайнерской студии. Какие еще у него были варианты? Искать прораба на ОЛХ, или поспрашивать у знакомых хорошую бригаду и подвозить им материалы?
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:23
На додаток можна навести новий закон про мобілізацію, про який всі вже забули.
Вчорашній призов резервістів в РФ.
Роздрай всередині країни, прояви непокори регіональної іліти і зрозуміти, що на Україну чекає в кінці 20 року і в 21 році.
зі. Взагалі, можна було б вже за 5 років зробити пару ракет і тихенько, показавши середній палець Буд.меморандуму направити їх на Москву, про що ім "сообщить в депеше"
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 30 чер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:24
Ось тут Макс і образився. Думав заробити, а заробив Махно!
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смешно читать про соотношение цена/качество.
Не думаю, что в этом случае человек будет ездить в Украину (и вкладываться в недвижимость) чтобы сэкономить на секс услугах.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:30
там многие заработали - и шо с того?
настоящий джентльмен всегда платит по счетам(с)
но в Украине таких принято считать лохами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:33
Смішно читати про це думку людини, яка навряд чи користувалась такими послугами в Швейцарії! Чи таки користувалась
зі. Розумію, а погаваріть...
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