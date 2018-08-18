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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4570457145724573>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:59

  flyman написав:Скоро в Русановських садах закипить життя будівельників і появляться в приватному секторі "клубні дома"


ты даже не представляешь какое бурное життя там щас кипит
хитросделанных лошков-садоводов отъюзали по полной и кинули, подставив под репрессивную машину кмда, там сейчас очень весело
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:28

по-моему кому то снова пора в бан
радоваться перспективе кацапского вторжения - мега зашквар имхо

зы: хотаб, ты же обвала хотел? тоже радуешься и предвкушаешь, небось?
вот поэтому к обвалишкам такое брезгливое отношение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:29

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Я ж не проти, що люди заробили, молодці!

В Україні також вважають лохами тих, хто платить "два счетчика". Дуже часто - це якраз ось такі джентльмени.

зі. Максові 80 штук за снос-перемурування стін - це лоховство чи спонсорство? :)


это негативный опыт, который макс так высоко ценит
но такое прошел каждый, кто делал свой первый ремонт
лоховство в другом - умничать по поводу ремонтов, имея в этом лишь теоретические знания
дали ще будэ :mrgreen:


Не бачу нічого поганого в зносі чи перемуруванні стін під свої потреби в межах законодавства.
Та й двері з полотном в 2.30 не стануть в пройом 2.10. Хоче - платить. Він же у Вас грошей не просить.
:-)
В кінці кінців, витрати це добре для економіки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:33

  Первый написав:Не бачу нічого поганого в зносі чи перемуруванні стін під свої потреби в межах законодавства.
Та й двері з полотном в 2.30 не стануть в пройом 2.10. Хоче - платить. Він же у Вас грошей не просить.
:-)
В кінці кінців, витрати це добре для економіки.


а кто говорит шо это плохо?
вопрос был о лоховстве и я вроде на него ответил
не стоит везде пытаться манипулировать, тем более так топорно и примитивно (фоточку хруща еще забыли воткнуть) - нивелируете свою репутацию, зачем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:38

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Не бачу нічого поганого в зносі чи перемуруванні стін під свої потреби в межах законодавства.
Та й двері з полотном в 2.30 не стануть в пройом 2.10. Хоче - платить. Він же у Вас грошей не просить.
:-)
В кінці кінців, витрати це добре для економіки.


а кто говорит шо это плохо?
вопрос был о лоховстве и я вроде на него ответил
не стоит везде пытаться манипулировать, тем более так топорно и примитивно (фоточку хруща еще забыли воткнуть) - нивелируете свою репутацию, зачем?

Я тоді не зрозумів в чому лоховство деякому переплануванні квартири саме під свої бажання?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:47

  Первый написав:Я тоді не зрозумів в чому лоховство деякому переайплануванні квартири саме під свої бажання?


в сумме заплаченных за это денег

зы: мне все стало понятно еще когда макс с апломбом заговорил о необходимости приточки :mrgreen:
теперь просто с интересом наблюдаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:03

  jj1981ua написав:имхо, кацапское вторжение только в голове у порохоботов - а то путенг нападет!
.


а вот и первый номинант на премию дарвина :mrgreen:
было даже интересно кто первый скажет эту фразу

когда растет стоимость недвижимости в стране - это ХА РА ШО!
нет ничего аморального в покупке на дне и продаже на пике, но радостно надрачивать на обвал - это бл клиника
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:09

  kingkongovets написав:
  jj1981ua написав:имхо, кацапское вторжение только в голове у порохоботов - а то путенг нападет!
.


а вот и первый номинант на премию дарвина :mrgreen:
было даже интересно кто первый скажет эту фразу

когда растет стоимость недвижимости в стране - это ХА РА ШО!
нет ничего аморального в покупке на дне и продаже на пике, но радостно надрачивать на обвал - это бл клиника


Ватніків треба організовано возити на екскурсії в ОРДЛО.
Щоб власними очима побачили, що таке "рускій мір".
Ну і растішок туди ж за кампанію прихоплювати.
Щоб ті зрозуміли, що без розвитку машинобудувнаня - тут ніхрена не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:10

  kingkongovets написав:
  jj1981ua написав:имхо, кацапское вторжение только в голове у порохоботов - а то путенг нападет!
.


а вот и первый номинант на премию дарвина :mrgreen:
было даже интересно кто первый скажет эту фразу

когда растет стоимость недвижимости в стране - это ХА РА ШО!
нет ничего аморального в покупке на дне и продаже на пике, но радостно надрачивать на обвал - это бл клиника

ты оч похож по интеллекту на свою аву!
т.е. когда 90% он не по карману даже на перспективу это харашо?
обвал - это приведение цены к реальности и в интересах большинства, а не для ущербного 1%
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:12

      jj1981ua написав:.е. когда 90% он не по карману даже на перспективу это харашо?
    Вибачте, але ціни в Києві зараз по кишені всім, хто хоче працювати і заробляти.
    30 000 - 35 000 дол за квартиру біля метро - це дешево, вельми дешево. Ціна нерухомості в столиці державі третього світу.
    Дешевший варіант - лише в ОРДЛО, з комендантським часом, середньою ЗП 120 дол/міс і т.п.!!! :mrgreen:
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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