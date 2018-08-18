ты даже не представляешь какое бурное життя там щас кипит
хитросделанных лошков-садоводов отъюзали по полной и кинули, подставив под репрессивную машину кмда, там сейчас очень весело
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:59
ты даже не представляешь какое бурное життя там щас кипит
хитросделанных лошков-садоводов отъюзали по полной и кинули, подставив под репрессивную машину кмда, там сейчас очень весело
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:28
по-моему кому то снова пора в бан
радоваться перспективе кацапского вторжения - мега зашквар имхо
зы: хотаб, ты же обвала хотел? тоже радуешься и предвкушаешь, небось?
вот поэтому к обвалишкам такое брезгливое отношение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:29
Не бачу нічого поганого в зносі чи перемуруванні стін під свої потреби в межах законодавства.
Та й двері з полотном в 2.30 не стануть в пройом 2.10. Хоче - платить. Він же у Вас грошей не просить.
В кінці кінців, витрати це добре для економіки.
Всім процвітання!
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:33
а кто говорит шо это плохо?
вопрос был о лоховстве и я вроде на него ответил
не стоит везде пытаться манипулировать, тем более так топорно и примитивно (фоточку хруща еще забыли воткнуть) - нивелируете свою репутацию, зачем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:38
Я тоді не зрозумів в чому лоховство деякому переплануванні квартири саме під свої бажання?
Всім процвітання!
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:47
в сумме заплаченных за это денег
зы: мне все стало понятно еще когда макс с апломбом заговорил о необходимости приточки
теперь просто с интересом наблюдаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:03
а вот и первый номинант на премию дарвина
было даже интересно кто первый скажет эту фразу
когда растет стоимость недвижимости в стране - это ХА РА ШО!
нет ничего аморального в покупке на дне и продаже на пике, но радостно надрачивать на обвал - это бл клиника
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:09
Ватніків треба організовано возити на екскурсії в ОРДЛО.
Щоб власними очима побачили, що таке "рускій мір".
Ну і растішок туди ж за кампанію прихоплювати.
Щоб ті зрозуміли, що без розвитку машинобудувнаня - тут ніхрена не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:10
ты оч похож по интеллекту на свою аву!
т.е. когда 90% он не по карману даже на перспективу это харашо?
обвал - это приведение цены к реальности и в интересах большинства, а не для ущербного 1%
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:12
Вибачте, але ціни в Києві зараз по кишені всім, хто хоче працювати і заробляти.
30 000 - 35 000 дол за квартиру біля метро - це дешево, вельми дешево. Ціна нерухомості в столиці державі третього світу.
Дешевший варіант - лише в ОРДЛО, з комендантським часом, середньою ЗП 120 дол/міс і т.п.!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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